達發科技開發下世代AI高效音訊晶片 目標拿下非蘋高階藍牙耳機龍頭

經濟部日前召開A+企業創新研發淬鍊計畫今年度第9次決審會議，通過達發科技、分子智藥、阿比特電子科技、智齡科技等4項計畫，分別於AI晶片、生成式AI與應用等領域進行研發，預期取得6項專利、衍生投資8000萬元。

經濟部指出，達發科技鎖定高階藍牙耳機市場，開發高效音訊晶片，可在毫秒間辨別並處理多場景音源，在吵雜環境中自動降低背景噪音、增強人聲語音，並支援AI應用。達發科技的「無線音訊高能效混合運算平台前瞻技術開發計畫」預計取得6項以上專利，技術上市後，達發科技全球市占率可望提升至20％，並超越高通，成為非蘋果陣營的全球高階藍牙耳機市場龍頭，為台灣音訊產業帶動300億元的經濟價值。

分子智藥是最早將GCN技術運用於小分子藥物設計的團隊之一，GCN預測模型能更有效評估候選藥物的ADMET特性，加速藥物發現和開發的進程。分子智藥「生成式AI新藥開發平台暨示範計畫」將整合分子智藥最擅長的性質預測與目前急速發展的生成式AI，並與生技中心一同進行驗證。期間預計衍生投資2250萬元，新增就業機會3人，協助AI技術在製藥領域應用落地，並推動台灣在全球藥物研發領域的影響力。

阿比特電子科技的「數位式記憶體內運算之人工智慧加速器計畫」，可實現高精度和高穩定生成式AI應用。阿比特電子科技運用極低功耗NTC專利技術，結合全數位記憶體內運算加速器實現高效運算加速，其數位式記憶體內運算更具穩定性、高精度和可編程性，和與數位單晶片系統良好兼容性，使得生成式AI模型在運行時能夠更加高效、穩定，並且能夠靈活應對模型更新和需求變化。計畫開發期間預計衍生投資6000萬元，新增就業機會6人，未來阿比特人工智慧加速器的低功耗技術結合高精度技術，將隨生成式AI的發展得到更廣泛的應用。

智齡科技的AI照護智能助理，為照護行業帶來革命性改變，「Nurse Copilot：P2P（Professional to Professional）與P2F（Professional to Family）智能照護新世代」計畫，將應用生成式AI技術，研發為照護人員實現照護溝通優化的照護智能助理（Nurse Copilot）；P2P涵蓋專業照護人員間的溝通，例如護理重點彙總和對話式資料快速搜尋，確保每位長者獲得一致且高品質的照護；P2F則為照護人員與家屬間的溝通，例如解釋照護計畫與健康狀況。

經濟部表示，Nurse Copilot能自動生成護理重點紀錄和每日照護報告，提升訊息傳遞的準確性和效率，增強家屬的信任和參與感。該AI功能將在智齡科技的1100家長照機構上線，預計幫助4700名護理師減少20％的間接照護時間，節省1億元的照護成本，並將節省的時間轉移到實質的直接照顧，彌補照護人力不足缺口同時確保照護品質，加速台灣照護產業數位轉型升級。

經濟部自2014年執行「A+淬鍊計畫」目的是引導企業投入更具潛力的前瞻產業技術開發，並鼓勵進行跨領域整合，以完備產業生態發展。