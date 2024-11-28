鴻海「高雄軟體研發中心」啟用滿周年 聚焦7領域大搶才

代工大廠鴻海（2317）攜手高雄市政府在鹽埕駁二藝術特區內打造的「高雄軟體研發中心」已於去年12月正式啟用，並鎖定AI、Web3.0、電動車、數位健康等領域，進一步加速推動高雄市數位化與智慧化，帶動產業創新與政府治理效率提升，而如今該廠自啟用以來，即將屆滿一週年，也再瞄準「7大專業」領域、釋出上百個職缺，擴大搶才引發市場關注。

對此，鴻海在高雄的各項佈局，主要都是以「軟體為主，硬體為輔」，而成立滿一週年的軟體研發中心，則是以（智慧城市、智慧製造、智慧EV）三大智慧平台技術作為基礎，開發出一系列涵蓋「AI、AR、Web3.0、車聯網、雲計算、電動車、數位健康」不同面向的新產品。並結合麻省理工學院媒體實驗室（MIT Media Lab）關於智慧城市的相關研究，以高雄市作為落地驗證的應用場域。

事實上，鴻海旗下這座新設立的「軟體研發中心」，主要是由過去位於駁二藝術特區內的「7號倉庫」改建而成，事實上「駁二藝術特區」原本的名稱是「高雄港第二號接駁碼頭」，而「7號倉庫」則是當初港口囤貨用的倉庫之一，這段過往最早可追溯至1973年，當時該區主要是高雄港用來囤放進貨魚粉及砂糖的倉庫，不過後來因為產業轉型，導致使用功能消失才因此閒置廢棄。

隨著鴻海集團去年4月攜手高雄市政府，正式締結智慧城市投資意向書之後，雙方隨即加大合作力道，鴻海也宣布將組隊進駐亞洲新灣區，並砸下重金找地興建南區總部中心，團隊當時也直言，在3年內持續擴大投資高雄，預計總投資金額高達250億元、並要創造2,000個全新的工作機會。而隨著該中心啟用將滿週年，鴻海佈局進度也引發市場關注。