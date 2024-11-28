金寶卡位「碳競爭力100強」永續長代表受獎 鄭麗君按讚

老牌電子大廠金寶（2312）近年積極啟動各項淨零碳排計畫，並於今年7月攜手50家供應鏈夥伴組成「永續ESG夥伴聯盟」，也讓金寶在ESG及企業社會責任等方面，都取得了顯著的成就，帶動其碳生產力成長率達10%、碳排增加率減至-14%，並入選「碳競爭力100強」名單，而金寶永續長游乃溥副總親自出席百強企業頒獎典禮，並從行政院副院長鄭麗君手中接下這份殊榮，這也代表公司在減碳方面的行動已備受認可。

近年來在工廠的持續擴廠、以及良好業務營運基礎的支持下，金寶電子的獲利表現持續成長，而老牌電子大廠金寶身為全球市場的一份子，也自2021年起發布永續報告書，游乃溥透露，目前公司自己本身的碳排，於2022 年調查時顯示為「24萬頓」，而2023年就已減少到17萬頓，光是一年的時間就已減少7萬頓。不過目前離碳權交易等領域、仍然離的還太遠，整個布局都還在調適中，不過未來絕對會朝國際標準持續靠近。

事實上，金寶跨足電子專業製造服務、原廠委託設計代工及自有品牌產品研發三大領域，近年也拓展至人工智慧、虛擬實境、物聯網領域，而公司除了加速全球布局，也在海外積極擴廠。而金寶為了迎戰來自海外不同市場的各種挑戰，也已積極啟動多項策略。對此，金寶除了擔起來自全球市場的重壓、面對各個國際品牌商對供應鏈的要求也都一一直面、並付出耐心一點一滴的化解。

回顧近年全球市場的變化，除了兩年前爆發的新冠疫情，還有美中貿易戰等不確定因素存在，這也為全球經濟體系帶來了各種不確定性，導致原物料短缺、供應鏈破碎及高通貨膨脹等問題。為因應這些挑戰，金寶集團採取了一系列的措施，包括逐步實施永續供應鏈管理，維繫與供應商的合作關係，並按照銀行團ESG利率調整專案進行資金規劃，降低借貸成本，努力將全球經濟不穩定所帶來的影響降至最低。

根據國際趨勢，2024年全球經濟也已逐步恢復，出口也重回正成長。金寶將以過去的基礎擴大既有能量來推動未來的發展，透過與供應商夥伴之間的合作，提升產品發展的能力，並參與新的產業。台灣的企業在誠信經營、履行承諾上皆有良好的口碑，能讓客戶信賴並維持長期夥伴關係。而金寶集團全球共有19個廠區，只要接到訂單，便能及時在各區塊、各經濟區供貨，良好的生產能力也是金寶集團的核心競爭力之一。

對此，金寶集團作為台灣EMS（電子專業製造服務）的一員，將在自身經營、呼應客戶要求及強化供應鏈等管理面向，規劃減碳路徑。透過永續ESG夥伴聯盟的成立，與供應商夥伴攜手合作，提升企業韌性，希望大家在變動和挑戰中一同引領永續行動，邁向零碳未來！金寶也承諾，在治理方面，將持續提高內部管理結構的透明度、道德和責任感，以確保企業運營符合最高標準，並尊重所有利益相關者的權益。