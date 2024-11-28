低軌衛星二哥要來台灣 昇達科、台揚、明泰、仲琦等協力廠迎大單

全球第二大低軌衛星營運商Eutelsat OneWeb與中華電（2412）合作，低軌衛星訊號已覆蓋全台，Eutelsat OneWeb高層近日將再次來台，預料除與中華電洽商後續合作，也可望與供應鏈談新訂單，引領昇達科（3491）、台揚（2314）、明泰（3380）、仲琦（2419）等協力廠再衝一波。

台灣低軌衛星相關廠商當中，昇達科為低軌衛星貢獻營收比重最高的業者，已打入全球前三大衛星營運商供應鏈，來自低軌衛星貢獻單月營收超過五成，累計前三季低軌衛星貢獻營收營收相較去年同期增幅高達277%。

昇達科前三季每股純益6.09元，創歷史新高，超越去年全年獲利總和。受惠低軌衛星產品貢獻營收快速成長，多數訂單集中在本季出貨，公司看好將推升營運持續成長。

明泰集團也積極布局低軌衛星，由明泰負責地面接收站整機平台開發，仲琦投入用戶端設備，更入股鐳洋，鐳洋擁有低軌衛星陣列天線設計研發及測試經驗，具備立方衛星系統開發及整測能力，預料也將是Eutelsat OneWeb釋單的重點夥伴之一。

另外，鴻海（2317）除自製衛星，也積極切入地面接收站及用戶終端設備，集團旗下衛星通訊廠商台揚布局衛星領域超過30年，過去以高軌衛星收發器（VSAT Transceiver）為主，出貨百萬套以上，從高軌切入低軌，搶進低軌衛星產品用戶端產品模組及衛星收發器。

Eutelsat原為全球第三大通訊衛星營運商，去年合併全球低軌衛星二哥OneWeb，合併後的Eutelsat OneWeb持續延伸並深化與中華電信與台灣供應商合作，完成低軌衛星覆蓋全球的關鍵里程碑。

台灣太空國際年會將於30日在高雄登場，Eutelsat OneWeb將首次參展，Eutelsat OneWeb連網事業群總裁Cyril Dujardin等高層也將跨海來台。業界預期，這次Eutelsat OneWeb高規格來台參展，不僅將揭示最新技術，並與中華電談後續合作，也會為台灣供應鏈帶來訂單大禮。

業界分析，近年全球低軌衛星龍頭SpaceX快速拓展業務，累積用戶超過400萬戶，Eutelsat OneWeb除了持續發射衛星，積極拓展全球業務也是關鍵任務，台廠在衛星及地面站技術整合及降低成本的能力，可望助力Eutelsat OneWeb擴張勢力，預料也將獲得更多訂單。

Eutelsat OneWeb已經發射超過600顆衛星，訊號涵蓋全台，中華電在台灣建設的台灣700個地面站也將陸續完工，並安裝地面的使用者終端（UT），未來低軌衛星商業推廣至政府，也可望成為台商、跨國企業做為備源應用。