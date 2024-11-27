仁寶入選「碳競爭力100強」高管現身受獎 獲鄭麗君按讚

代工大廠仁寶（2324）近年積極啟動各項淨零碳排計畫，並於今年9月宣布正式通過科學基礎減碳目標倡議組織(SBTi)的驗證，而公司近日成功入選「碳競爭力100強」名單。仁寶副永續長暨發言人王正強副總也親自出席百強企業頒獎典禮，並從行政院副院長鄭麗君手中接下這份殊榮，而這也代表公司在減碳方面的行動已備受外界認可。

據悉，仁寶於去年正式宣布成立永續發展辦公室；並邀請34家重點供應商加入仁寶ONE+N 電子業供應鏈淨零加速計畫，此舉除了是向眾人展示團隊將根據氣候科學制定減排計劃的決心，這也代表仁寶在減碳行動和永續發展方面邁出了重要的一步，也體現了仁寶面對全球氣候挑戰的決心與承擔、而團隊的碳生產力成長率達10%，碳排增加率減至-28%。

仁寶也承諾將與全球1.5°C溫控目標及淨零排放保持一致，積極採取氣候行動，並成為《聯合國氣候變遷綱要公約》「零距離競賽」的一員。而「減碳目標與具體措施」主要將依循科學方法制定，範疇一與範疇二基準年設定為2019年：1.短期目標：每年較前一年度減少4.48%的排放量。2.中期目標：到2030年，減少50.68%的排放量。3.長期目標：到2050年，減少90%的排放量。

在此過程中，積極調整並規劃電力使用結構，逐步提升各項資產的能資源效率標準，未來完工後的金仁寶集團總部更承諾取得國內綠建築黃金級標章、智慧建築黃金級標章外，更將會是全國第一個取得「建築能效一級」的大型開發案！此外，仁寶也著手規劃與關係企業合作，擴大綠電的採購與使用，以持續降低集團的碳足跡，為全球環境保護做出貢獻。

範疇三的挑戰與努力

範疇三的碳排放，包括供應鏈的重要間接排放，如產品的採購、使用和處置等各個階段，對仁寶而言是主要挑戰之一。以2021年為基準年，仁寶設定了以下目標：1.中期目標：到2030年，減少25%的排放量。2.長期目標：到2050年，減少90%的排放量。

為實現這一目標，仁寶計劃與價值鏈密切合作，推動低碳材料的研發，導入替代回收原料、透過研發降低使用階段的能源需求，促進減碳轉型，並採取永續行動。仁寶同時將強化對氣候變遷風險的管理，致力於降低範疇三的碳排放。

與國際標準接軌

仁寶永續長彭聖華執行副總經理表示，目前團隊在個體公司層面的減排已達到58.8%。然而，面對包含超過一百多家子公司的合併財報邊界，以及全球再生能源市場變動，挑戰依然巨大。儘管如此，仁寶逐步與每一家子公司進行溝通，除了提升盤查能力外，還將共同提升減碳意願與能力，以應對氣候變遷的重大挑戰。

仁寶的減碳承諾不僅符合 SBTi 的科學標準，也與國際最佳實踐接軌。自2019年起，仁寶開展組織層面的碳盤查，並通過查證，2021年度攜手子公司完成範疇一、二、三的全面碳盤查，並規劃逐步導入第三方的排放認證。仁寶也將這些經驗分享給子公司與供應商，為減排目標的設定奠定堅實基礎。

未來展望