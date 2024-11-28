台積電想當「半導體界瑞士」 外媒解析難度不小
科技新聞網站The Information報導，中國大陸官員曾就美國調查和可能緊縮出口管制一事，詢問台積電（2330），報導點出，儘管台積電力拚成為「半導體界的瑞士」，也就是採取中立角色，但夾在美中緊張情勢之間，這樣的努力難度不小。
美國商務部上月開始調查，台積電是否仍為大陸科技巨頭華為生產晶片，尤其是涉及遭到「白手套」中介的方式，雖非直接供貨，仍可能違反美國2020年生效的制裁措施。知情人士透露，台積電近幾周也中國大陸客戶進行全面檢視，並對有可疑晶片訂單的數個客戶「斷供」。
根據報導，兩位知情人士透露，近期，中國大陸官員曾洽詢台積電主管有關美方調查，以及美國可能緊縮未來出口管制。台積電向大陸官員表示，美國發出命令，台積電只能照辦，但台積電主管保證，該公司完全遵照美方規定，不會做得更多。
報導指出，台積電在小心翼翼遵照美國規定的同時，也竭盡所能避免觸怒北京，因為台積電在中國大陸營運兩座晶圓廠，為當地客戶製造晶片，如果與中國大陸官方關係破裂，可能立即衝擊其獲利。
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