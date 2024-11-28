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台積2奈米出海量產後再說 最新製程仍要留在台灣

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
國科會主委吳誠文昨日表示，台積電在台灣的2奈米先進製程預計2025年量產，屆時2奈米製程是否擴散至其他民主國家，可以討論。（路透）
國科會主委吳誠文昨日表示，台積電在台灣的2奈米先進製程預計2025年量產，屆時2奈米製程是否擴散至其他民主國家，可以討論。（路透）

川普將二度入主白宮，外界預期，台積電（2330）先進製程恐被要求提早赴美投資。國科會主委吳誠文昨（27）日表示，台積電在台灣的2奈米先進製程預計2025年量產，屆時2奈米製程是否擴散至其他民主國家，可以討論。

吳誠文並強調，國科會和經濟部立場一樣，半導體製造最先進製程、以及研發中心都要留在台灣。

川普在美國大選期間曾指「台灣搶走美國半導體生意」，隨著「川普2.0」時代將至，外界關切台積電先進製程恐將被迫提早赴美設廠。經濟部長郭智輝日前在立法院表示，台積電2奈米遲早會在美國生產，但最先進和關鍵技術仍會留在台灣。

國科會昨日下午召開委員會議記者會。媒體關切，我國政府對於台積電先進製程赴美設廠看法，吳誠文表示，目前台積電已量產的最先進製程是3奈米，根據台積電發布時程，2奈米預計2025年底量產，之後，台積電進入下階段新製程，屆時可以討論2奈米製程是否往其他友好民主國家擴散。

媒體詢問，是否擔心我國半導體技術及產業因此空洞化？吳誠文表示不會，因為台積電下階段製程研發已啟動，且是在確定2奈米製程量產後，才會考慮讓2奈米製程外移。外界解讀，此作法仍維持現行我國對於半導體海外投資N-1的管制原則。

對於川普曾指「台灣搶走美國半導體生意」，吳誠文表示，事實上半導體涵蓋設計、材料、設備、元件、製造等，是複雜體系，整體來說，美國在半導體技術是最領先，不能只簡化到製造而已。

他說，台積電只是專注在半導體製造，其製造技術如今是獨一無二，因此各國都找台積電合作。


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