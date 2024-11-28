川普開築關稅壁壘第一槍 鴻海全球設點…力抗亂流
美國準總統川普開築關稅壁壘第一槍，市場憂心電子代工鏈將受創，對此，鴻海（2317）董事長劉揚偉昨（27）日信心喊話，強調在川普就任前還會有一些國與國之間的博弈，惟鴻海全球布局領先，受到川普加稅的影響將比競爭對手小。
劉揚偉昨天參加本報舉辦的「2024產業戰略高峰論壇─AI催動產業低碳化與智慧化」並受訪，釋出以上訊息。他強調，未來區域製造將是趨勢，每一個人口足夠大的市場，都會建構一個製造體系，鴻海一直是朝向區域製造的發展方向布局。
劉揚偉指出，現在離川普就任美國總統（明年元月20日）還有50多天，還會有一些國與國的博弈，還沒有影響到企業，靜觀其變，「客戶可能會改變地方生產」。
媒體詢問鴻海在墨西哥與美國德州布局，是否為AI伺服器組裝？劉揚偉回應：「是的」，並透露客戶涵蓋輝達（NVIDIA）與超微（AMD）等AI大咖都有。
他強調，鴻海一直彈性布局，已在全球好幾個地方都有（生產基地），包括台灣也投資很多，未來美國如何布局，必須要等到明年川普就任後，才能跟外界分享，但鴻海還是會繼續投資墨西哥。
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