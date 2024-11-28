中華電明年調薪 優於3%
中華電信工會昨（27）日向公司提出爭取加薪等訴求，中華電信董事長簡志誠表示，拳拳之心、殷殷之情，勞資攜手、共好雙贏，2025年也會繼續辦理加薪，平均調薪幅度將優於3%，另伙食津貼亦將調高至3,000元，持續與全體同仁分享公司的經營成果。
中華電信工會昨日赴中華電信大股東交通部及中華電信總公司陳情，主張公司營收創七年新高，要求落實加薪、團協、延退三項訴求，簡志誠親自到場，承諾審慎評估加薪等相關福利。
中華電信工會要求，中華電信公司應提高員工每月薪資7,500元，交通津貼3,000元，公司與工會團體協約協商應誠信協商，立刻補足進度，並應立刻與工會協商65歲屆齡員工延後退休方案。簡志誠表示，工會提出訴求，只要合理可實踐，定會審酌落實，在勞資和諧下，讓公司發展得更好。
對於過往工會代表為同仁爭取各項福利及對公司業務推動的各項建言，簡志誠表達誠摯感謝之意，因工會的建議，讓公司在各項政策、措施上能做得更好，更圓滿。
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