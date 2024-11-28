台灣太空國際年會 大廠秀太空科技實力
台灣太空國際年會本周六（30日）登場，不僅Eutelsat OneWeb、Amazon Kuiper、Telesat等三大全球低軌衛星營運商將來台參展，鴻海（2317）、和碩（4938）、仁寶（2324）、原相（3227）、長榮航太（2645）等本土科技大廠也將參與，大秀太空能量肌肉。
太空中心B5G計畫主持人陳秀莉表示，太空中心B5G低軌通訊衛星計畫與國際合作以外，數發部也與國際通訊衛星服務商合作，讓低軌通訊衛星服務落地、強化台灣通訊韌性，太空國際年會將是國際交流的最佳場域。除展現我國太空科技量能，盛大推廣台灣太空相關科技能量，加速邁向國際市場。
國家太空中心（TASA）主辦台灣太空國際年會11月30日-12月4日高雄展覽館登場，主題「Link the World through Space」，是全台首個聚焦太空產業的博覽會；「TASTI EXPO」12月1日登場，透過低軌通訊衛星技術，加強各國太空合作。
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