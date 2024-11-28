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陳崇樹代理NCC主委

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
行政院27日正式指定國家通訊傳播委員會（NCC）委員陳崇樹從12月1日起為NCC代理主委。圖／取自NCC官網
行政院27日正式指定國家通訊傳播委員會（NCC）委員陳崇樹從12月1日起為NCC代理主委。圖／取自NCC官網

行政院昨（27）日正式指定國家通訊傳播委員會（NCC）委員陳崇樹從12月1日起為NCC代理主委，但因新人事案未獲立院同意，NCC將自下周起進入史無前例「不過半」的委員會。

NCC表示，104項業務因此停擺，剩下的三位委員將盡量改以諮詢會議討論案件，通過後可由代理主委決行，事後再經新委員會追認。

陳崇樹專長領域為電信技術，包括通信傳播技術、頻譜管理、通訊傳播監理。是NCC成立後，由電信總局調職加入的資深人員，曾任基礎設施和資通安全處長，兩年前以NCC主秘身分升任NCC委員。

立法院日前三讀通過NCC組織法第16條修正案，加上刪除延任條款，代理主委翁柏宗自12月1日起卸任代理主委，也不得被提名為新委員。也因此只剩下三位委員，例行的NCC委員會議無法召開，必須改以委員諮詢會議討論。至於那些案件可以討論、執行，NCC官員也只能等下周「試營運」後看狀況才知道。

NCC主秘黃文哲表示，今年7月因委員提名問題，已開會討論後續處理方式，調整相關規定，目前除組織法第9條第2項、相關的104項業務須經委員會討論外，其他事項有的以分組委員會通過、或是以諮詢會方式討論後，授權代理主委決行，等到NCC委員人數補滿、重新召開委員會後再追認。

黃文哲表示，目前三名委員包括代主委陳崇樹、委員王正嘉和王怡惠仍希望盡量推動業務，每周仍會召開委員諮詢會，依照案件狀況做決定，NCC近期已經快馬加鞭審查換照、申設、營運計畫變更、費率案等，避免因為NCC委員人數不足的空窗期，影響民眾權利。

NCC 代理主委 陳崇樹

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