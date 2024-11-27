上銀科技榮獲商周「碳競爭力100強企業」

商周與台大風險中心團隊合作，邀集產官學界權威組成評審團，推出國內唯一一個將「碳」與營運績效連結在一起的企業評鑑，上銀科技（2049）在近千家上市公司中脫穎而出，於競爭極為激烈的「電機機械」產業中，總分排名第二。

值得注意的是，上銀在2023、2024年連續2年名列碳競爭力百強企業。而依據商周統計，所有上市公司中，能連續2年入榜企業，全台僅有50家。

這項評鑑，主要依據近3年公開揭露的碳排數據及營收資料，從上市企業中層層篩選出維持獲利的同時，兼顧永續的優質企業。

上銀科技為響應巴黎協議，將全球溫升控制於1.5°C內，2023年簽署加入科學基礎減量目標倡議 (SBTi)，並制定四大核心策略，以「提高能源效率」、「創新低碳產品」、「循環經濟減廢」、「導入再生能源」，積極展開減碳行動，也輔導供應商共同減碳，並建立綠色供應鏈，致力在2050年前成為淨零排放的企業。

在減碳守護地球行動中，上銀科技已連續兩年在範疇一、二的溫室氣體減量高達7%以上，同時著手進行四項標的產品碳足跡計算，藉由碳足跡盤查，找出更精確減碳的改善方向。

展望未來，上銀科技期許所有利害關係人以及關心上銀的夥伴們，能更了解上銀實踐永續發展的理念與企業核心能力，大家攜手共同為台灣、為世界貢獻一份力量。