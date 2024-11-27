快訊

CPTPP年會今加拿大登場 台海兩岸入會案這原因遭擱置

上銀科技榮獲商周「碳競爭力100強企業」

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
臺灣大學風險社會政策研究中心主任周桂田(左)、上銀科技資深副總吳月琴(右)。上銀提供
臺灣大學風險社會政策研究中心主任周桂田(左)、上銀科技資深副總吳月琴(右)。上銀提供

商周與台大風險中心團隊合作，邀集產官學界權威組成評審團，推出國內唯一一個將「碳」與營運績效連結在一起的企業評鑑，上銀科技（2049）在近千家上市公司中脫穎而出，於競爭極為激烈的「電機機械」產業中，總分排名第二。

值得注意的是，上銀在2023、2024年連續2年名列碳競爭力百強企業。而依據商周統計，所有上市公司中，能連續2年入榜企業，全台僅有50家。

這項評鑑，主要依據近3年公開揭露的碳排數據及營收資料，從上市企業中層層篩選出維持獲利的同時，兼顧永續的優質企業。

上銀科技為響應巴黎協議，將全球溫升控制於1.5°C內，2023年簽署加入科學基礎減量目標倡議 (SBTi)，並制定四大核心策略，以「提高能源效率」、「創新低碳產品」、「循環經濟減廢」、「導入再生能源」，積極展開減碳行動，也輔導供應商共同減碳，並建立綠色供應鏈，致力在2050年前成為淨零排放的企業。

在減碳守護地球行動中，上銀科技已連續兩年在範疇一、二的溫室氣體減量高達7%以上，同時著手進行四項標的產品碳足跡計算，藉由碳足跡盤查，找出更精確減碳的改善方向。

展望未來，上銀科技期許所有利害關係人以及關心上銀的夥伴們，能更了解上銀實踐永續發展的理念與企業核心能力，大家攜手共同為台灣、為世界貢獻一份力量。

上銀科技 減碳

延伸閱讀

歐盟范德賴恩提「競爭力指針」3支柱：創新、減碳、安全

廣達入選「碳競爭力百強」奪三項第一 竟要歸功林百里「這項」決定

北市感謝內湖企業共推綠運輸 交通軟硬兼施漸有解

群創再登「碳競爭力100強」 為全球淨零排放貢獻力量

相關新聞

吳誠文：台積電2奈米製程赴他國投資 最快明年底討論

國科會今天召開第12次委員會議，會後國科會主委吳誠文接受媒體聯訪時表示，台積電2奈米製程預計將於明年量產，量產時台積電將...

廣達入選「碳競爭力百強」奪三項第一 竟要歸功林百里「這項」決定

代工大廠廣達（2382）為迎戰高利率、高通膨及極端氣候對企業經營造成的衝擊，已全面採用SBTi科學減碳路徑，而集團一年來...

手機直連衛星服務 台灣大：為6G商業應用打基礎

台灣大攜手Lynk Global成功測試手機直連衛星服務，遭對手評論在台需求性應不高；台灣大指出，整合非地面網路是6G目...

台灣民眾上網不再滑臉書？ 報告：3年掉10個百分點

財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）今天發布2024年度台灣網路報告，民眾社群遷徙現象愈發明顯，臉書市占自2022年的...

練台生旗下3系統台未經許可投資全國數位 各挨罰20萬元

NCC（國家通訊傳播委員會）今日決議，許可年代集團旗下東亞有線、東台有線、東台有線播送等3家系統台投資全國數位，以及全國...

台積2奈米製程何時可開放赴美設廠？ 國科會主委吳誠文指「這時間點」

川普即將再執政，外界關切，台積電（2330）先進製程要恐被要求提早赴美投資，我政府立場為何。國科會主委吳誠文27日表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。