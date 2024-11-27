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手機直連衛星服務 台灣大：為6G商業應用打基礎
台灣大攜手Lynk Global成功測試手機直連衛星服務，遭對手評論在台需求性應不高；台灣大指出，整合非地面網路是6G目標之一，為未來商業應用打基礎，Lynk衛星數量成長中，台灣大將持續關注用戶需求，及各種衛星技術成熟度。
針對台灣大哥大攜手全球衛星通訊服務商LynkGlobal成功測試手機直連衛星服務，遭對手中華電信評論，在台需求性不高。
台灣大哥大今天晚間發布回應指出，領先運用現有手機直連低軌衛星，進行簡訊發送及語音通話測試驗證，這項技術克服地形限制，提供災後或偏遠地區通訊服務，一般消費者使用現有手機，可在緊急情況下直連衛星通訊。
台灣大強調，未來6G目標之一就是整合非地面網路，讓消費者持單一終端，能於不同場合與需求切換，使用地面網路和非地面網路間，以取得全域服務，同時為未來的商業應用打下基礎。
台灣大進一步說，傳統衛星電話成本高且需專用設備，緊急時難以迅速取得，其他衛星技術在災害中可能因缺乏地面接收設備或電力而無法運作，對於偏遠地區不實用，影響通訊穩定性，手機直連衛星技術可補足這些不足，提供全域服務。
針對Lynk衛星數量尚不足的問題，台灣大指出，Lynk衛星數量仍在成長中，顯示技術潛力，台灣大持續關注用戶需求及Lynk在內各種衛星技術成熟度，並投入資源，推動技術的進一步成熟和應用。
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