快訊

原來明星都這麼會運動！盤點10位「運動員出身」阮經天奧運儲備選手、曾之喬網球全國前八

生命線失守！外資賣超409億元大拋聯電 逆勢買超這十檔

聽新聞
0:00 / 0:00

手機直連衛星服務 台灣大：為6G商業應用打基礎

中央社／ 台北27日電
台灣大哥大。圖／台灣大提供
台灣大哥大。圖／台灣大提供

台灣大攜手Lynk Global成功測試手機直連衛星服務，遭對手評論在台需求性應不高；台灣大指出，整合非地面網路是6G目標之一，為未來商業應用打基礎，Lynk衛星數量成長中，台灣大將持續關注用戶需求，及各種衛星技術成熟度。

針對台灣大哥大攜手全球衛星通訊服務商LynkGlobal成功測試手機直連衛星服務，遭對手中華電信評論，在台需求性不高。

台灣大哥大今天晚間發布回應指出，領先運用現有手機直連低軌衛星，進行簡訊發送及語音通話測試驗證，這項技術克服地形限制，提供災後或偏遠地區通訊服務，一般消費者使用現有手機，可在緊急情況下直連衛星通訊。

台灣大強調，未來6G目標之一就是整合非地面網路，讓消費者持單一終端，能於不同場合與需求切換，使用地面網路和非地面網路間，以取得全域服務，同時為未來的商業應用打下基礎。

台灣大進一步說，傳統衛星電話成本高且需專用設備，緊急時難以迅速取得，其他衛星技術在災害中可能因缺乏地面接收設備或電力而無法運作，對於偏遠地區不實用，影響通訊穩定性，手機直連衛星技術可補足這些不足，提供全域服務。

針對Lynk衛星數量尚不足的問題，台灣大指出，Lynk衛星數量仍在成長中，顯示技術潛力，台灣大持續關注用戶需求及Lynk在內各種衛星技術成熟度，並投入資源，推動技術的進一步成熟和應用。

台灣大哥大 手機 消費

延伸閱讀

隴華攜休斯 攻海事通訊

合作空品衛星與國際監測 環境部攜手太空中心與央大

台灣太空博覽會12月1日免費參觀 低軌通訊衛星模型吸睛

IDC公布2024未來企業大獎／台灣大 林之晨奪年度CEO

相關新聞

吳誠文：台積電2奈米製程赴他國投資 最快明年底討論

國科會今天召開第12次委員會議，會後國科會主委吳誠文接受媒體聯訪時表示，台積電2奈米製程預計將於明年量產，量產時台積電將...

廣達入選「碳競爭力百強」奪三項第一 竟要歸功林百里「這項」決定

代工大廠廣達（2382）為迎戰高利率、高通膨及極端氣候對企業經營造成的衝擊，已全面採用SBTi科學減碳路徑，而集團一年來...

手機直連衛星服務 台灣大：為6G商業應用打基礎

台灣大攜手Lynk Global成功測試手機直連衛星服務，遭對手評論在台需求性應不高；台灣大指出，整合非地面網路是6G目...

練台生旗下3系統台未經許可投資全國數位 各挨罰20萬元

NCC（國家通訊傳播委員會）今日決議，許可年代集團旗下東亞有線、東台有線、東台有線播送等3家系統台投資全國數位，以及全國...

台積2奈米製程何時可開放赴美設廠？ 國科會主委吳誠文指「這時間點」

川普即將再執政，外界關切，台積電（2330）先進製程要恐被要求提早赴美投資，我政府立場為何。國科會主委吳誠文27日表示，...

台積電續在台擴廠 國科會主委：已預留未來發展用地

經濟部長郭智輝日前表示台積電未來可能在台灣每年蓋1座廠，國科會主委吳誠文今天說，國科會將努力協助廠商布局，並著重生態、社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。