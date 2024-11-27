發展無人機產業 國科會：台灣民用軍用商規齊步推進

國科會推動「智慧科技大南方產業生態系推動方案」，主委吳誠文今天表示，此計畫將著重在安控、軍工、次世代通訊、衛星、精準健康等領域，其中尤其重視無人機產業，除軍用商規，民用需求也要發展，未來天災發生頻率、程度恐加重，無人機與民生物聯網各種系統結合，將可防止財產、生命的損失。

國家科學及技術委員會今天舉辦第12次委員會議，教育部於會中提報「精準健康產業跨領域人才培育計畫成果」，經濟部則提報「精準健康產業跨域躍進計畫成果」。

教育部資訊及科技教育司副司長邱仁杰在會後記者會表示，因應全球產業與社會發展趨勢，教育部透過跨校、跨域、跨產業緊密鏈結，促進國內大學醫農生技人才培育量能，培育具備生技與數位科技（BIO+ICT）跨域整合與創新能力的人才，至今超過4萬5000人次的學生、博士後研究員、臨床與產業人員等。

經濟部產業發展署主任秘書林德生指出，現已透過強化產業醫藥品技術、法規量能，發展跨域技術並結合國內醫療院所共同建置臨床場域，以利國產品快速導入醫療院所，提升國產國用；2022年至2024年完成近70案輔導案，23家產品上市申請，9項核准上市，並串聯北、中、南醫療院所完成8案臨床場域建置，推動56項數位化、智慧化醫材國產國用，增加產值達新台幣17.78億元。

吳誠文表示，為實現「健康台灣」目標，政府將持續支持生技醫療相關科技計畫，推動智慧醫療應用服務，並促進生醫產業發展，國科會提出「智慧科技大南方產業生態系推動方案」，精準健康正是其中的關鍵一環，希望各部會與產學研各界合作，協助產業突破瓶頸、開發市場商機，進而提升台灣健康產業的國際地位。

吳誠文進一步指出，除精準健康，大南方計畫也將著重在安控、軍工、次世代通訊、衛星等領域，其中尤其重視無人機產業，經濟部、國防部已啟動軍用商規無人機研發，同時，民用需求也要發展，在極端氣候之下，天災發生頻率、程度恐加重，無人機與民生物聯網各種系統結合，將可防止財產、生命的損失。

吳誠文說明，現在桃竹苗高科技產業發展相當成熟，但南部傳統產業「嗷嗷待哺」，政府推動均衡台灣，第一步先端出大南方計畫，南部產業智慧化等情況改善後，相關計劃也將逐步擴散到中、北部。