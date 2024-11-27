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廣達入選「碳競爭力百強」奪三項第一 竟要歸功林百里「這項」決定

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達永續發展中心處長蔣至剛。記者吳康瑋／攝影
廣達永續發展中心處長蔣至剛。記者吳康瑋／攝影

代工大廠廣達（2382）為迎戰高利率、高通膨及極端氣候對企業經營造成的衝擊，已全面採用SBTi科學減碳路徑，而集團一年來減碳幅度更達電子五哥之首，公司也因此入選「碳競爭力100強」名單。廣達永續發展中心處長蔣至剛27日現身頒獎典禮時分享，如今的成果令他感到驚喜，而這全要歸功於董事長林百里的先知先覺，他2年前減碳意識覺醒之初，就已提前制定出各項碳中和方針，團隊也才能即時的因應各項衝擊。

據悉，「碳競爭力100強」排名評比的五項指標為：1.碳排增加率、2.碳生產力成長率、3.減碳承諾度、4.管理階層、5. 範疇3碳排，而廣達則以「3項第一」的佳績，從上千間不同的上市企業中，脫穎而出成功上榜。集團內部為推動各項「企業永續發展」方針，而設立的專責單位「永續發展中心」最高負責人蔣至剛，27日也受邀現身「2024碳競爭力高峰會」，並向供應鏈夥伴分享減碳心得。

蔣至剛表示，自己在幾個禮拜前接到主辦單位告知，廣達在減碳方面做得還不錯、得到不錯的成績，對此，他的內心其實感到蠻驚喜的，其中，「驚」的部分，主要是因為自己覺得「永續發展及減碳的過程」很難被實質量化出來，而這次除了獲獎、還得到這一年來努力的成績，因此感到「驚」喜。而「喜」的部分，則是因為確切的感受到外界對團隊在永續發展上所有付出，給予的肯定，而發自內心的感到歡喜。

蔣至剛坦言，雖然我們過去幾年在林百里董事長的領導之下，確實取得了還不錯的減碳成果，不過事實上還有很多的企業先進，都比廣達電腦還要更早投入這一個部分，並執行的非常好，而我們是因為運氣不錯，剛好碰到初升段，所以在過去的三年才能取得較為突出的成果；不過「減碳」的過程是越到後面、就會越辛苦。

不過這種「辛苦」對企業來說，雖然是會成為一大挑戰，但事實上這也是一種機會，從廣達這幾年的成果即可發現，我們把握這個時機，在政府的領導下，從「以大帶小」計畫開始，攜手供應鏈夥伴一同努力，也因此獲得不錯的成績，希望未來也可以繼續朝著「淨零碳排」的這個終極目標加速前進，讓企業正式走向永續發展的未來。

廣達永續發展中心處長蔣至剛。記者吳康瑋／攝影
廣達永續發展中心處長蔣至剛。記者吳康瑋／攝影
廣達永續發展中心處長蔣至剛。記者吳康瑋／攝影
廣達永續發展中心處長蔣至剛。記者吳康瑋／攝影
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廣達 減碳

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