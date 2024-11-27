廣達入選「碳競爭力百強」奪三項第一 竟要歸功林百里「這項」決定
代工大廠廣達（2382）為迎戰高利率、高通膨及極端氣候對企業經營造成的衝擊，已全面採用SBTi科學減碳路徑，而集團一年來減碳幅度更達電子五哥之首，公司也因此入選「碳競爭力100強」名單。廣達永續發展中心處長蔣至剛27日現身頒獎典禮時分享，如今的成果令他感到驚喜，而這全要歸功於董事長林百里的先知先覺，他2年前減碳意識覺醒之初，就已提前制定出各項碳中和方針，團隊也才能即時的因應各項衝擊。
據悉，「碳競爭力100強」排名評比的五項指標為：1.碳排增加率、2.碳生產力成長率、3.減碳承諾度、4.管理階層、5. 範疇3碳排，而廣達則以「3項第一」的佳績，從上千間不同的上市企業中，脫穎而出成功上榜。集團內部為推動各項「企業永續發展」方針，而設立的專責單位「永續發展中心」最高負責人蔣至剛，27日也受邀現身「2024碳競爭力高峰會」，並向供應鏈夥伴分享減碳心得。
蔣至剛表示，自己在幾個禮拜前接到主辦單位告知，廣達在減碳方面做得還不錯、得到不錯的成績，對此，他的內心其實感到蠻驚喜的，其中，「驚」的部分，主要是因為自己覺得「永續發展及減碳的過程」很難被實質量化出來，而這次除了獲獎、還得到這一年來努力的成績，因此感到「驚」喜。而「喜」的部分，則是因為確切的感受到外界對團隊在永續發展上所有付出，給予的肯定，而發自內心的感到歡喜。
蔣至剛坦言，雖然我們過去幾年在林百里董事長的領導之下，確實取得了還不錯的減碳成果，不過事實上還有很多的企業先進，都比廣達電腦還要更早投入這一個部分，並執行的非常好，而我們是因為運氣不錯，剛好碰到初升段，所以在過去的三年才能取得較為突出的成果；不過「減碳」的過程是越到後面、就會越辛苦。
不過這種「辛苦」對企業來說，雖然是會成為一大挑戰，但事實上這也是一種機會，從廣達這幾年的成果即可發現，我們把握這個時機，在政府的領導下，從「以大帶小」計畫開始，攜手供應鏈夥伴一同努力，也因此獲得不錯的成績，希望未來也可以繼續朝著「淨零碳排」的這個終極目標加速前進，讓企業正式走向永續發展的未來。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 他讚悠遊卡「Super i貼卡」很好用！意外曝2致命傷「會失效」 官方回應了
📢 【開箱】ROG Phone 9 Pro Edition！LED炫砲又低調「I人不害羞」
📢 出門玩不怕迷路！教你用Google Maps看「實景」找路 每次用每次成功
📢 日本旅遊提行李免鐵腿！教你Google Maps開啟神功能導航「電梯路線」
📢 高CP值娃包瘋搶推薦！郵局收納包僅150元 主管現場開痛包團購「變最帥男人」
📢 便宜資費在這！4G吃到飽488！5G搶市4百有找、再送千元小禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言