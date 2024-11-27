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吳誠文：台積電2奈米製程赴他國投資 最快明年底討論
國科會今天召開第12次委員會議，會後國科會主委吳誠文接受媒體聯訪時表示，台積電2奈米製程預計將於明年量產，量產時台積電將進入下一個世代的製程研發，屆時政府就能跟台積電討論，是否要到其他民主、友好國家投資，「大概明年底就可以討論。」
此外，美國候任總統川普日前表示，台灣搶走了美國的晶片生意，媒體也關心，台積電先進製程是否可能加速赴美投資，又研發中心是否可能一併移師美國，台灣對此能否祭出技術管制？
吳誠文也表示，川普用「搶走」一詞也許是半開玩笑的用法，但自己想強調，台灣沒有搶走美國的半導體技術，半導體技術上美國還是領先全球，又技術牽涉層面廣，包括設計、材料、元件、設備等，不能只簡化為製造一項，整體而言仍屬美國最優異，「台灣的半導體技術並沒有取代美國。」
吳誠文強調，台灣的優勢確實在於半導體製造技術能力，但關鍵是台積電於2000年前後就決定投入先進製程研發，一步步擁有專利，專利也都是本土自行開發而得。台灣半導體製造能維持量產並有優秀的良率，這點台積電確實是獨一無二，「但不代表搶走了什麼。」
吳誠文也說，半導體的需求現在還看不到盡頭，做不好的地方台灣要跟他國學習，在先進製程的態度上，和經濟部長郭智輝雷同，先進製程研發一定會根留台灣，但也會願意將其擴展到友好國家、協助建廠。
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