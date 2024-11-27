TWNIC 公布今年《台灣網路報告》 數位信任受挑戰

台灣網路資訊中心（TWNIC）今日公布委由台灣資訊社會研究學會進行調查的2024年度《台灣網路報告》調查結果。研究結果顯示，台灣民眾對數位環境的信任度面臨嚴峻挑戰，高達78.82%的社群媒體使用者認為平台充斥假新聞及不實資訊，63.25%即時通訊軟體使用者也遇到類似問題，甚至59.81%民眾認為傳統媒體也存在不實資訊，反映數位信任危機已出現於各類資訊平台。

而政府雖積極打詐，但64.80%台灣民眾在過去三個月曾接觸到詐騙訊息，更有3.56%民眾受騙造成損失，凸顯建立可信數位環境的迫切性。

台灣網路資訊中心執行長余若凡表示，台灣有高網路使用率，但也面臨著數位信任的重大挑戰。假訊息及詐騙案件的增加，已造成數位信任的危機，已是全球共同面對的議題。

根據調查，高達四分之三的民眾認為觀看新聞是有用的，顯示新聞在台灣民主社會扮演重要角色。今年度調查顯示，數位平台包含搜尋引擎或新聞入口網站、社群媒體、YouTube及即時通訊軟體已成為台灣民眾獲取新聞的主要管道，占比49.25%，超越傳統媒體的42.55%。傳統媒體的整體占比從2023年的45.96%下滑至42.55%，顯示民眾新聞資訊來源持續朝向數位化發展。但數位工具使用率提升，信任度卻普遍下滑。除了社群媒體和即時通訊平台，民眾對各類資訊平台的信任程度普遍偏低。

在個人資料與隱私保護方面，有50.32%社群媒體使用者不認同平台會妥善保護個人資料及隱私。值得注意的是，網路言論的影響力已大幅擴散，77.89%民眾認為新聞媒體也受網路言論影響，不實資訊的影響範圍已擴及非網路使用者群體。

今年調查與去年2023年相較，52.17%民眾對自己查證新聞真假的能力信心度提升，超越沒有信心者的42.01%。顯示台灣民眾已意識到假新聞的普遍與嚴重，閱讀新聞時留意正確性，能有效降低假新聞的影響。

今年度調查顯示，74.72%的受訪者預期台灣在未來一年內可能面臨境外網路攻擊風險，反映民眾對網路安全的高度警覺。但大多數民眾對重大網路攻擊事件或勒索攻擊事件不了解，實際的資安意識仍有提升空間。

在政府應對網路攻擊的能力方面，51.22%受訪者表示不信任，且高達28.3%的民眾不知道政府已有專門的資通訊安全法案，也反映出政府在資安溝通與法規宣導上仍有加強空間。高達68.87%民眾認為政府不應為防止網路攻擊而監控民眾私人通訊，顯示在強化網路安全的同時，也要重視民眾隱私權的保護。