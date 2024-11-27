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智慧開店平台SHOPLINE統計雙11戰果 整體商家業績增長24%

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

年度最大電商盛事雙11剛落幕，全球智慧開店平台SHOPLINE今公布雙11購物節銷售表現，整體商家買氣與進站流量雙雙突破新高，雙11當日整體商家業績較去年同期成長24%，雙11仍然為消費者最為積極參與的電商大檔。

SHOPLINE聯席總裁兼台灣總經理徐向緯表示，2024 上半年受到消費場景轉移、流量破碎化等多重影響，整體電商市場經營更趨複雜也更具挑戰性，觀察今年雙11檔期買氣超越預期，推測隨著電商造節頻繁，消費者轉向在大型購物節期間集中且計畫性消費，推升今年雙 11 銷售力度，為消費市場挹注強勁動能。SHOPLINE也持續提供品牌全方位的零售整合服務，透過知識賦能與開放生態圈服務加乘，助力商家爭取年底購物旺季商機。

今年雙11購物節買氣續強，SHOPLINE觀察，商家提早布局暖身期銷售策略，暖身首週訂單及進站量即有明顯增長。今年進站量有別於往年以11月1日為暖身期流量最高點，10月31日全台颱風假當天，已達到暖身期進站量第二高峰，顯現消費者在家中防颱時，帶動了雙11購物節的第一波「流量旋風」。

雙11當日買氣流量高峰集中於晚間9至12時，倒數 1 小時內更達到當天業績巔峰，今年雙11最為熱銷的前三名產業類別為「流行服飾」、「醫療與保健」以及「美妝保養與個人護理」，尤其以保健食品在熱銷品類中異軍突起，整體雙11業績相較去年成長高達 37 %。

今年雙11檔期經營OMO全通路銷售的商家相較於僅布局線上通路的商家，業績明顯高出10倍以上。「社群直播」和「團購操作」成為電商全新戰場，SHOPLINE統計，今年雙11直播銷售額年增超過八成，其中「醫療與保健」品類直播業績更是去年的5.5倍，成長潛力驚人；亦有越來越多品牌嘗試新的直播渠道，透過 YouTube Shopping 直播與消費者互動的品牌數更增加近3倍。

消費 買氣 電商

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