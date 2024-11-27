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練台生旗下3系統台未經許可投資全國數位 各挨罰20萬元
NCC（國家通訊傳播委員會）今日決議，許可年代集團旗下東亞有線、東台有線、東台有線播送等3家系統台投資全國數位，以及全國數位股東變更案；然而，NCC審查過程中發現，這三家業者是在投資完成交割、變更董事與董事長並完成登記後，才向NCC遞出申請，因此，裁處三家業者各20萬元。
東亞有線、東台有線、東台有線播等3家系統台屬於年代集團董事長練台生旗下，NCC官員指出，這3家系統5月份才向NCC遞件，但在4月份已經完成投資交割，6月份時，已在公開資訊觀測站完成股權變更申報，今天已有請業者到會陳述，而到會代表也表達，確實沒有按照法規規定申請，因此，依有廣法進行裁處。
NCC指出，依據有線廣播電視法第23條第2項第3款規定，系統經營者投資其他系統經營者，應向中央主管機關申請核准。
NCC表示，東亞等3家公司以購買股權方式申請投資全國數位有線電視股份有限公司，經委員會考量市場競爭、保障消費者權益、其他公共利益等面向，並依據「有線廣播電視系統經營者營業讓與合併及投資案件准駁標準」審查，決議予以許可。惟查東亞等3家公司涉有未經NCC核准即逕自投資全國數位公司，為釐清事實，亦併請東亞等3家公司於今日委員會議到會陳述意見，惟經查被投資系統經營者全國數位公司申報股權登記資料可知，東亞等3家公司已完成股權交易，違規事證明確，爰依法裁處。
NCC表示，系統經營者應持續強化法遵意識，該會將持續關注產業動態，期能維繫產業健全發展，保障消費者權益。
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