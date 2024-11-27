東元董座利明献：企業要整合資源 首先要認清「自己有什麼」

東元電機（1504）董事長利明献27日表示，「轉型、升級、調結構」是每個企業皆面臨的議題，東元也正整合全球資源，發展高效能機電產品與解決方案來幫助客戶綠色轉型，在多元供應鏈上打造韌性，期盼在未來成為永續解決方案的關鍵供應商。

經濟日報舉辦「2024產業戰略高峰論壇—AI催動產業低碳化與智慧化」，邀請產業領袖與政府決策官員，共同探討在AI時代下，如何協助產業達成低碳化目標，同時實現智慧化轉型，為企業帶來更高的經濟效益與社會價值。論壇由經濟部、中國信託銀行、中華汽車（2204）、台灣電力公司、元大投信協辦。

利明献以「東元的永續發展策略」為題進行專題演講。對於企業價值創新，他提出「分享」的概念，鼓勵東元同仁多與外界交流合作，「東元有的東西，要繼續深化下去；東元沒有的東西，除了研發、併購之外，也要與產業夥伴一起合作，共同打造解決方案。」

談到外界對東元的印象，利明献說，多數人認為東元僅是馬達製造商，頂多想到MOS摩斯漢堡是東元集團的事業；但事實上，東元業務範圍橫跨五大洲，布局重電、家電、綠色能源、資通訊、電子關鍵零組件及基礎工程建設，年營收近600億元，且全球員工超過1.4萬人。

「企業要整合資源，首先要認清自己有什麼，第二即定位自己將來要做什麼。」利明献在策略布局上也盤點東元旗下子公司、孫公司等各產品優勢，如工業用馬達、離岸風電變電站、商用水冷氣冷等都取得不錯的市占率，今年也快速切入全球變壓器市場。

為因應供應鏈結構上的改變，東元從現有的專長拓展，並補足缺乏的產品線，在核心競爭市場上發展出高毛利產品、高潛力業務及前瞻事業，持續在全球營運取得更多的優勢。

利明献表示，儘管AI數位科技的發展，對東元等重電產業的應用或衝擊較不明顯，但像是綠色轉型、節能減碳整體解決方案，AI絕對是必要的工具手段，也讓多數公司產生全新的價值。

他強調，東元將從馬達製造的核心能力，反過來以客戶為中心，重塑品牌定位讓客戶、股東及市場重新認識，就戰略發展上，東元不再是販售一顆顆馬達，而是提供完整節能減碳的解決方案，「東元的願景是成為全球電氣化、智能化與綠色能源的核心發展驅動者。」