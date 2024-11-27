漢科受惠晶圓廠及記憶體廠海外擴廠 明年營運展望正向
漢科（3402）副總經理林志煌27日表示，受惠於晶圓廠及記憶體廠在海外的擴廠，訂單持續取得亮眼成績，2025年展望朝正向發展；今年下半年已經開始就設立德國分公司做相關準備。
漢科今天應OTC邀請擧行業績發表會。
漢科表示，隨著半導體產業庫存調整，已於2024年上半進入尾聲。漢科亦受惠於晶圓廠及記憶體廠在海外的擴廠，訂單持續取得亮眼成績。
展望2025年，全球晶圓代工產業需求仍將由AI／HPC應用主導，先進封裝技術為未來AI／HPC晶片發展仰賴的重點技術，先進製程與先進封裝需求將持續暢旺，全球晶圓代工產業也持續高漲。隨著各國更加注重自身供應鏈的自主性和可控性，漢科作為供應鏈的一部分，早已布局新加坡、美國、日本，未來也將於德國成立分公司，將持續提供穩定品質的服務，為客戶與漢科創造雙贏。
漢科今年前三季累計合併營收41.28億元，年增34.2%。毛利率19.94%，年減1.39個百分點。稅後純益3.62億元，年增26.9%；每股稅後純益4.95。交出合併營收、稅後純益及EPS均刷新同期新高紀錄竹好成績。
漢科累計前10個月合併營收45.97億元，年增30.2%，為史上同期新高。展望景氣前景，在半導體及面板產業均呈現擴產挹下，推升漢科在手訂單站上百億大關創新高，交期排到2026年，確立營運穩步成長。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 他讚悠遊卡「Super i貼卡」很好用！意外曝2致命傷「會失效」 官方回應了
📢 【開箱】ROG Phone 9 Pro Edition！LED炫砲又低調「I人不害羞」
📢 出門玩不怕迷路！教你用Google Maps看「實景」找路 每次用每次成功
📢 日本旅遊提行李免鐵腿！教你Google Maps開啟神功能導航「電梯路線」
📢 高CP值娃包瘋搶推薦！郵局收納包僅150元 主管現場開痛包團購「變最帥男人」
📢 便宜資費在這！4G吃到飽488！5G搶市4百有找、再送千元小禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言