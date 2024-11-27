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Sony Xperia 1 VI系統優化 開放升級至Android 15

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
SONY旗艦機Xperia 1 VI。圖片提供／台灣索尼
SONY旗艦機Xperia 1 VI。圖片提供／台灣索尼

日系品牌廠Sony 27日宣布即日起在台開放Xperia 1 VI升級至 Android 15(軟體版本號: 69.1.A.2.78)，並將同步升級Xperia 1 VI內建功能。

Sony本次重點更新內容包括相機功能 (Camera) 新增Pro Video 專業影片模式，採用直覺的操作介面，使用者可透過快門優先或手動等不同設定進行錄影，讓創作者擁有更高的調整彈性；並可在預覽畫面中查看解析度、影片格率及曝光值等詳細錄影參數，幫助Xperia 1 VI使用者隨時掌握畫面狀態；在一鍵拍攝的Basic影片模式以外，Pro Video 專業影片模式提供創作者透過簡易操作，即可依據自己的喜好設定捕捉別具個人風格的專業影像作品。

其次，本次更新也支援Google 相關功能更新，其中「私人空間」功能讓用戶可在 Xperia 1 VI 中將應用程式、照片及訊息檔案等內容進行隔離，進一步保障個人隱私安全。

Sony Xperia

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