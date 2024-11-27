台積電續在台擴廠 國科會主委：已預留未來發展用地

經濟部長郭智輝日前表示台積電未來可能在台灣每年蓋1座廠，國科會主委吳誠文今天說，國科會將努力協助廠商布局，並著重生態、社區共存，政府已預留一些未來發展用地，也進行未來10年相關規劃。

郭智輝日前指出，台積電可能在未來10幾年間1年在台灣蓋1座廠。身為台積電董事之一的國發會主委劉鏡清則說，未來3年台積電設廠規劃，除了高雄、台南，接下來台中也會有，政府會確保用水、用電。

國家科學及技術委員會第12次委員會議今天舉行，媒體在會後記者會中關切科學園區土地整備狀況。

吳誠文回應，能源方面，經濟部現正努力進行多元潔淨能源的探討，全面綠能是政府未來目標，走向淨零過程當中，一定要把現在的碳排逐步降低。

吳誠文表示，產業用地需求相當龐大，國科會也在努力幫廠商規劃，現階段已確立一個原則，未來科學園區開發會跟生態、社區共存，配合國土計劃法發展，「我們已經預留了一些未來發展用地」，希望盡量避免居民、寶貴動植物被迫遷離的情況，雖然相關成本可能會因此提高，但是發展高科技產業時，生態保存也很重要。

吳誠文指出，台灣服務全世界晶圓製造的前瞻製程，政府有把握在未來10年內，只要台積電繼續有發展需求，政府會提供用地等相關規劃協助，目前也正在進行中。