漢科：訂單能見度達後年 規劃隨客戶赴德國設分公司
漢科系統今天表示，隨著客戶海外建廠，漢科已陸續布局美國和日本，並規劃在德國成立分公司。受惠客戶建廠計畫明確，目前訂單能見度已達2026年。
漢科下午參加櫃買中心舉辦的業績發表會，副總經理林志煌說，漢科自特殊氣體管路系統工程起家，隨後擴展至水、真空、化學系統及統包工程，與對手產生差異化。
林志煌表示，漢科跟隨客戶腳步進行海內外據點布局，除新竹總部外，已在國內的林口、台南、台中和高雄設立據點，海外則在上海、蘇州、廈門、新加坡、美國和日本設立據點，就近服務在地客戶，目前並規劃在德國設立分公司。
林志煌說，隨著半導體景氣回溫，人工智慧（AI）或記憶體相關半導體需求暢旺，漢科持續承接客戶高科技廠房廠務設施訂單，明年將朝好的方向發展。
林志煌表示，因客戶建廠計畫明確，台灣半導體廠客戶在台南、高雄和嘉義都持續有建廠計畫，訂單能見度達到後年。
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