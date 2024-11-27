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緯創連三年入選「碳競爭力百強」 永續發展辦公室副總：減碳進度已超前

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創企業永續發展辦公室永續副總丘高玲。記者吳康瑋／攝影
緯創企業永續發展辦公室永續副總丘高玲。記者吳康瑋／攝影

代工大廠緯創（3231）至今已連續三年入選「碳競爭力100強」，而集團旗下企業永續發展辦公室永續副總丘高玲27日現身「2024碳競爭力高峰會」，並向台下供應鏈夥伴分享，緯創迎戰最大的減碳挑戰「範疇三」碳排放已取得顯著的成果；她透露，團隊近年透過響應「以大帶小」計畫，已創造超過9千頓的減碳效益，並成功超越原先預期8千噸的目標。

據悉，商周近日公布我國「碳競爭力100強」名單，而緯創與近千間上市企業近3年公開揭露的碳排數據及營收資料競爭中，脫穎而出入選百強名單，而主辦單位也於27日為百強企業進行頒獎，永續副總丘高玲也受邀為「2024碳競爭力高峰會」擔任講者，分享碳如何成為緯創的創新驅動力。她說，緯創一直相信企業在實現ESG的過程中，也絕不能缺少對「創新跟永續」的堅持，

丘高玲指出，緯創已經正式宣告要在2030年達到碳中和，並100%使用綠電，同時推動數位化及AI 智能應用。而團隊已在2023年8月提出科學減碳目標，我們目標希望在短期內在2030年達到碳中和，也就是將範疇一、範疇二的碳排放量減少90%，並在2050年達到全面的淨零碳排，這代表我們全球價值鏈的碳排放量也將同步減少90%。

事實上，緯創為了將減碳行動內化為競爭力，早在2022年就已先成立「Decarbonization Pillar」作為組織內的專責單位，並致力推動減碳三大方針，包括：(1)提升再生能源比例，(2) 推動節能技改，(3) 碳法規風險評估。展現對2030年碳中和目標的堅定決心。而緯創面臨的最大減碳挑戰在於範疇三碳排放，這部分佔整體碳排97%，其中來自供應商所佔的比例更高達76%。

對此，緯創為了達到即時且精確的供應鏈管理需求，數位轉型成為不可或缺的一環，更也全面引進AIOT技術如智慧電表來優化能源管理，並運用人工智慧進行數據分析和預測，以精確評估減碳的潛力和可行性。同時建立一套數位化的管理系統和知識共享平台，為供應鏈管理人員提供一個資料收集、分析、透明分享和反饋的管道。展望未來，緯創將持續加速實現減碳，並攜手全球價值鏈一起將「減碳力化為競爭力」。

緯創企業永續發展辦公室永續副總丘高玲。記者吳康瑋／攝影
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減碳 碳排放 緯創

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