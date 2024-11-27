矽格宣布 已取得ISO 22301營運持續管理系統認證
矽格集團（6257）27日宣布，矽格公司廠區皆已順利取得BSI英國標準協會所頒發的ISO 22301營運持續管理系統（BCM）認證，總經理葉燦鍊表示，面對劇烈波動的全球產業趨勢，矽格不容許任何風險產生，展現公司治理的決心致力於提供品質與效率兼具的服務。
矽格指出，此認證代表矽格已針對可能性風險做好因應對策，建立營運持續架構與計畫，能有效縮短應變時間、建立快速恢復機制，穩定企業營運，進而可保障客戶、供應商等上下游價值鏈的權益。
矽格進一步說，有感於重大事故對營運衝擊，為建立完整營運服務的安全防護網，整合矽格各廠區各種營運衝擊潛勢，盤點分析關鍵業務的各環節資源，足夠的營運持續策略與備援能力，並強化既有應變及復原計畫，透過年度營運持續計畫（BCP）演練與內部稽核持續改善，讓人員應變能力與策略執行力能同步到位，確保工廠可在最大可容忍中斷時間（MTPD）恢復正常營運水準，進而維護供應鏈夥伴們的最高權益。
總經理葉燦鍊強調，針對今年的風險潛勢變化亦強調企業韌性（Organizational Resilience）重要性，企業韌性是多元且需全面性的戰略思維，必須透過評估瞭解企業現況，改善企業營運樣態，嚴格進行風險控管，得以順應社會與環境改變，達到永續經營目標。
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