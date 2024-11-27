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北港工業區標售受矚 台金聯曝底價「降無可降」絕不賤賣

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
台灣金聯代理董事長郭文進27日主持「北港工業用地公開標售」說明會。記者林勁傑／攝影
台灣金聯代理董事長郭文進27日主持「北港工業用地公開標售」說明會。記者林勁傑／攝影

台灣金聯27日宣布，12月1日起再度辦理4.5萬坪「北港工業用地」公開標售，底價32.3億元，代理董事長郭文進強調，平均每坪7萬元，「降無可降」，且相較第一次標售底價僅降低1.5億元，未有打八折出售情形，因此絕無賤賣，目前已帶看五組廠商客戶，有信心能順利出售。

台金聯北港工業用地於去年10月17日第一次公開標售，公告底價33.8億元，本次底價32.3億元略降低1.5億元、降幅4.4％，郭文進指出，主因帶看五個廠商當中有三個反應希望周圍有公用道路系統，故扣除相關面積後試算底價相應減少1.5億元。

本次標售土地面積，除工業用地4.35萬坪外，還有建地1,318坪(每坪以12萬元計算，可興建主管宿舍)及六層樓員工宿舍之建物約800坪。

郭文進說，北港是雲林縣精華區，此次標售除低於鄰近同樣條件的土地外，更低於當地的熟地每坪約12萬元；最近，矽品於10月取得附近的斗六工業用地，每坪成交約20萬元，兩者相比此地僅約1/3的價格；另與鄰近斗南小東市地重劃、斗六及雲林產業園區土地相較，價格僅有一半；更遠低於台中工業用土地動輒每坪30萬元以上。

因此，他強調，再降無可降的情形下，未來底價不容易再低，即便日後公開標售流標，與其他買方議價方式出售也不會低於此次每坪7萬元。

郭文進提到，過去清理北港工業區土地時，有前業主萬有紙廠的老員工老淚縱橫，憶起40年前營運正旺時輪三班工作，每逢上下班北港鎮車水馬龍，相當懷年當年榮景，北港街坊鄰居很期待早日把這塊地賣掉，創造就業機會。他相信北港人想擁有的不僅只有媽祖廟，還有在地的AI高科技產業；呼籲北港鄉親齊心努力，一起讓北港風華再現。

至於有當地民代曾希望該地先變更為乙種工業用地，以防高汙染產業進駐，郭文進說明，賣出後一定是現況點交；尤其甲工變更乙工需時五年，且目前帶看廠商幾乎沒有高汙染產業，廠商應會再乙工範圍內使用，當地更不會同意高汙染產業，所以「甲工或乙工都不是問題」。

北港 金聯

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