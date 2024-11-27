SEMI：第3季全球半導體業展現強勁成長動能 可望延續至第4季

SEMI國際半導體產業協會與TechInsights近日攜手發佈2024年第3季半導體製造監測報告（SSM），該季度全球半導體製造業成長動能強勁，所有關鍵產業指標均呈現季度環比增長，為兩年來首見。這波成長主要由季節性因素和投資AI資料中心的強力需求所帶動，但消費、汽車和工業等部門復甦速度仍較為遲緩，此一成長勢頭可望延續至2024年第4季。

在電子產品銷售額歷經上半年一路下滑後，終於在今年第3季止跌回升，環比增長8%，而第4季預計將成長 20%。IC銷售額今年第3季也出現環比增長12%，預計第4季也將再成長10%。2024年整體IC銷售額在記憶體產品價格全面上漲及資料中心記憶體晶片需求暢旺推波助瀾下，增長幅度可望超過20%。

半導體資本支出（CapEx）與電子產品銷售走勢相似，2024年上半年疲軟，第3季開始走強。記憶體相關資本支出在2024年第3季度環比增長34%，同比增長67%，反映出記憶體IC市場相比去年同期已大有改善。2024 年第4季總資本支出環比增長27%，同比增長31%，其中記憶體相關資本支出更是以同比39%的增長為最大宗。

半導體資本設備市場受惠於中國大陸大量投資、高頻寬記憶體（HBM）和先進封裝支出增加，表現依舊亮眼，優於先前的市場預期；2024年第3季晶圓廠設備（WFE）支出同比增長15%，環比增長11%。中國大陸的投資繼續在晶圓廠設備（WFE）市場中發揮重要作用。此外，測試組裝和封裝領域在2024年第3季分別實現 40%和31%的同比增長，成長態勢可望一路走至年底。

2024年第3季，晶圓廠安裝產能達每季4,140萬片晶圓（以12吋晶圓當量計算），預計在2024年第4季將小幅成長1.6%。晶圓代工和邏輯相關產能也持續走強，在先進和成熟節點產能擴張推動下，2024 年第3季成長 2%，預計第4季再上升2.2%。記憶體產能在第3季成長0.6%，進入第4季，雖因高頻寬記憶體帶動強勁需求，但部分被製程節點轉換所抵消，因此將呈現穩定成長的態勢。

SEMI產業研究資深總監曾瑞榆分析，半導體資本設備領域得以維持強大成長動能主要來自今年中國大陸強勁投資和先進技術支出的增加。此外，晶圓廠產能、特別是晶圓代工和邏輯設計產品的持續擴張，充份展現行業對滿足先進半導體技術日益增長需求的承諾。

TechInsights市場分析總監Boris Metodiev則說，2024 年讓我們看到半導體產業兩個不同的面向，相對消費、汽車和工業市場的舉步維艱，AI領域則蓬勃發展，帶動記憶體和邏輯產品平均售價上升。展望2025年，隨著利率下降，消費者信心有望改善，從而刺激購買量攀升，以支撐消費者和汽車市場。