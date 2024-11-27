研華大語言模型邊緣AI伺服器 榮獲台灣精品銀質獎殊榮

研華公司（2395）27日宣布，以自主研發設計的「大語言模型邊緣AI伺服器」及「無風扇能源數位化伺服器」雙雙榮獲台灣精品銀質獎，本屆研華共有六項產品入選台灣精品獎，其中兩項產品勇奪銀質獎項、實屬難能可貴，也象徵研華工業物聯網智能系統與嵌入式平台產品深受業界肯定。未來研華將持續加入產業AI解決方案及行業知識，協助客戶加速數位轉型、實踐產業智能化之目標。

研華嵌入式物聯網平台事業群總經理張家豪表示，研華作為同時跨足邊緣運算、IoT系統軟體、垂直產業應用解決方案的多元化工業物聯網企業，唯有透過產品創新才能不斷強化企業競爭力，面對快速發展的工業Edge Computing & Edge AI需求，本屆銀質獎兩項產品-「大語言模型邊緣AI伺服器」及「無風扇能源數位化伺服器」即應運而生。

展望未來，研華將結合在邊緣運算的硬實力與AI agent軟實力整合方案的核心優勢，並以產業/市場驅動(Sector Driven)策略方向，加速AIoT解決方案在全球落地應用，致力為半導體、醫療和工廠等行業客戶提供高附加價值的智慧體解決方案，成為企業客戶最佳的邊緣AI 戰略夥伴。

第33屆台灣精品銀質獎產品-研華大語言模型邊緣AI伺服器On-premise Large Language Model (LLM) Edge AI Server包含: AIR-520邊緣AI伺服器、SQ ai100 AI SSD、NVIDIA/AMD/Intel GPU卡、Edge AI SDK和NVIDIA AI Enterprise，提供客戶完整的軟硬體整合配套服務。透過aiDAPTIV+技術，SQ ai100 AI SSD作為GPU vRAM的擴展快取，使系統能夠以最有效率的GPU卡數量進行LLM微調訓練，緩解了企業投入AI的預算障礙，使邊緣AI伺服器得以更小體積與極低功耗的工作站，輕鬆部署邊緣AI模型微調環境，節省機房建設及電力配置的困擾。

本屆另一榮獲台灣精品銀質獎產品-研華無風扇能源數位化伺服器ECU-479，專為智慧電廠和變電站中的數位化與實時數據處理而設計，助力智慧電網數位化轉型與永續發展。ECU-479搭載最新第13代Intel Core多核心處理器提供強大的運算能力，寬溫及無風扇的強固設計，使其在70°C 的嚴苛場域下仍穩定運行; 符合IEC 61850-3國際標準，經過優化的操作系統和虛擬機管理程序，可實現微秒級響應時間，滿足變電站高實時性的要求，提供智慧電網應用中電力保護虛擬化與低延遲控制的功能。同時內建支援多螢幕顯示功能，非常適合應用在電力的資料採集與監控系統。