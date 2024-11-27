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消費性訂單未復甦 第3季NAND Flash營收季增4.8%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

根據TrendForce最新調查，2024年第3季NAND Flash產業出貨量位元季減2%，但平均銷售單價（ASP）上漲7%，帶動產業整體營收達176億美元，季增4.8%。

TrendForce表示，不同應用領域的NAND Flash價格走勢於今年第三季分化，enterprise SSD需求強勁，推升價格季增近15%，client SSD價格雖有小幅上漲，但訂單需求較前一季衰退。智慧手機用產品因中國大陸手機品牌嚴守低庫存策略，訂單大量減少，第3季合約價幾乎與上季持平。Wafer受零售市場需求疲軟影響，合約價反轉下跌。

NAND Flash產業第4季將面臨更大挑戰，即便enterprise SSD價格可望持平，但其餘類別產品合約價已開始走跌；此外，消費品牌商將在年底前降低庫存，導致訂單動能明顯減弱。因此，TrendForce預計第四季NAND Flash產業整體營收將季減近10%。

分析NAND Flash主要品牌商第3季表現，營收排名第一的Samsung，enterprise SSD表現有北美的需求持續支持，手機用產品出貨則下滑，第3季出貨位元季減5%。但其ASP較前一季增加，營收62億美元。預估第4季Samsung受訂單動能衰退影響，NAND Flash營收可能小幅下滑。

SK Group（含SK hynix and Solidigm）第三季營收排名第二，雖受智慧手機和PC用產品需求疲弱影響，出貨位元季減逾15%，但enterprise SSD表現亮眼，大幅提升該公司獲利。TrendForce指出，第4季enterprise SSD價格漲幅將收斂，但出貨維持穩定，預期SK Group營收能達到持平。

NAND Flash營收排名第三至五名分別為Kioxia、Micron和Western Digital/SanDisk（WDC）。第三季適逢美系智慧手機生產旺季，以及enterprise SSD出貨增加，帶動Kioxia出貨位元季增9%，ASP和營收也都成長。預計第4季手機生產旺季結束，Kioxia出貨動能受影響，營收可能季減逾10%。

Micron第3季因各產品線出貨持續上升，整體出貨位元季增10%，營收也因ASP上漲較前一季成長26.6%，達25.1億美元。預估其第四季除enterprise SSD以外的產品出貨衰退可能擴大，造成營收微幅下降。而WDC第三季出貨位元季增近15%，優於預期，但因低階產品出貨占比提升，衝擊其ASP，營收也僅成長7%。

SSD 智慧手機 營收

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