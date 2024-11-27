圓剛升級AI運算平台 運算效能大幅提升
圓剛科技（2417）宣布，旗下搭載NVIDIA Jetson Orin系列的邊緣運算AI Box PC已全面升級支援NVIDIA最新發布的JetPack 6.1 SDK，將為所有AI應用帶來突破性的效能提升與更安全的系統效能。
圓剛表示，此次更新最受矚目的突破在於全新優化的Argus Library，實測顯示可大幅降低系統CPU使用率高達 40%，為即時影像處理與視覺分析應用效能帶來顯著提升。JetPack 6.1 SDK更突破性地支援5.15以上版本的上游 Linux Kernel，並擴大對多種Linux發行版的相容性，為開發者提供前所未有的靈活性與擴充性。
在安全性方面，Jetson Orin平台率先整合韌體可信任平台模組（fTPM），不僅強化系統防護，更免除額外硬體投資，協助企業優化總體擁有成本。配合升級後的空中下載（OTA）機制，系統更新流程更加安全可靠。
圓剛科技業務暨行銷副總莊善雯表示，在AI應用日益普及的時代，企業對運算效能、系統安全與部署彈性的需求與日俱增。圓剛的優勢在於BSP的客製化優化及快速的售後服務。再加上此次JetPack 6.1 SDK的全面導入，展現圓剛持續創新的決心，為客戶打造更具競爭力的AI運算平台。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 他讚悠遊卡「Super i貼卡」很好用！意外曝2致命傷「會失效」 官方回應了
📢 【開箱】ROG Phone 9 Pro Edition！LED炫砲又低調「I人不害羞」
📢 出門玩不怕迷路！教你用Google Maps看「實景」找路 每次用每次成功
📢 日本旅遊提行李免鐵腿！教你Google Maps開啟神功能導航「電梯路線」
📢 高CP值娃包瘋搶推薦！郵局收納包僅150元 主管現場開痛包團購「變最帥男人」
📢 便宜資費在這！4G吃到飽488！5G搶市4百有找、再送千元小禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言