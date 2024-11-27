圓剛升級AI運算平台 運算效能大幅提升

圓剛科技（2417）宣布，旗下搭載NVIDIA Jetson Orin系列的邊緣運算AI Box PC已全面升級支援NVIDIA最新發布的JetPack 6.1 SDK，將為所有AI應用帶來突破性的效能提升與更安全的系統效能。

圓剛表示，此次更新最受矚目的突破在於全新優化的Argus Library，實測顯示可大幅降低系統CPU使用率高達 40%，為即時影像處理與視覺分析應用效能帶來顯著提升。JetPack 6.1 SDK更突破性地支援5.15以上版本的上游 Linux Kernel，並擴大對多種Linux發行版的相容性，為開發者提供前所未有的靈活性與擴充性。

在安全性方面，Jetson Orin平台率先整合韌體可信任平台模組（fTPM），不僅強化系統防護，更免除額外硬體投資，協助企業優化總體擁有成本。配合升級後的空中下載（OTA）機制，系統更新流程更加安全可靠。

圓剛科技業務暨行銷副總莊善雯表示，在AI應用日益普及的時代，企業對運算效能、系統安全與部署彈性的需求與日俱增。圓剛的優勢在於BSP的客製化優化及快速的售後服務。再加上此次JetPack 6.1 SDK的全面導入，展現圓剛持續創新的決心，為客戶打造更具競爭力的AI運算平台。