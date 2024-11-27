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群創連19年奪「台灣精品獎」 攜手方略推miniLED摺疊TV

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
群創光電130吋P0.75 4K AM miniLED摺疊TV獲台灣精品銀質獎大獎肯定。群創/提供
群創光電130吋P0.75 4K AM miniLED摺疊TV獲台灣精品銀質獎大獎肯定。群創/提供

產業界奧斯卡第33屆台灣精品金銀質獎選拔27日揭曉，群創光電（3481）攜手轉投資公司方略電子共同研發「130吋P0.75 4K AM miniLED摺疊TV」獲國家級「台灣精品銀質獎」殊榮肯定。另兩項「數位實境水族箱」與「14吋FHD+雙模式防窺顯示器」等創新技術產品，亦獲「台灣精品獎」標章殊榮。群創致力推升新世代顯示技術與高值化產品，深耕智慧零售、智慧育樂等多元創新應用場域，今年再度榮獲台灣精品獎評審青睞肯定，締造連續19年的獲獎佳績，充分展現群創優異的產品研發、創新、設計與製造實力。

業界創舉！130寸超大折疊AM miniLED電視搶占智慧宅商機

為能享受更極致豐富的影音內容，現今越來越多消費者喜好為居家空間選購大尺寸的智慧電視。有鑑於此趨勢，群創累積深厚的高端顯示科技量能，攜手方略電子針對超大寸、高解析度、節能等客層需求，共同推出業界獨家「130吋P0.75 4K AM miniLED摺疊TV」，同時更獲年度台灣精品銀質獎大獎肯定。「130吋4K AM miniLED摺疊TV」為目前市售最大尺寸的折疊式家用電視，採用卓越LED無縫拼接技術透過業界最薄0.8mm border超窄邊框設計與99.85%超高屏佔比，打造沉浸式的觀影感受，且搭載PAM(Pulse-amplitude modulation)調光模式與光學引擎，以主動式調光模式，除可減輕長久觀看傳統LED螢幕，易造成眼睛痠澀疲勞的痛點，亦可持續以極低電流進行螢幕顯示，兼顧低耗能及不發熱等綠色環保產品訴求。

另此次產品特別加入「摺疊功能」設計，除方便收納，主要解決超大尺寸在搬運上必須吊掛甚至拆窗之痛點；在摺疊收整後，本機可透過一般客用電梯運送，到宅後裝配亦僅需半小時即可完成，使購買者無須承受安裝期間的不便與困擾。屏幕背部也特別加上「璀璨星夜」的設計，讓產品不論正/背面皆能完美融入客廳情境之中。

首創跨時空數位實境水族箱 創娛樂虛實體驗新境界

隨著水族觀賞商機逐年增加，群創「數位實境水族箱」獲台灣精品獎標章肯定，結合新世代影音產品需求，提供世界首創、業界唯一液體空間中(水缸內)成像系統解決方案，採用獨家空間投影技術，在液體中間位置成像，並在平面影像中藉由控制成像深度，達高擬真3D立體顯示，且不需在水中架設額外硬體螢幕設備，即可體驗觀賞栩栩如生的海洋生物。同時「數位實境水族箱」亦整合支援觸控互動功能，使用者可藉由觸控水族箱表面玻璃，與虛擬影像進行互動，如餵食虛擬飼料等。此外「數位實境水族箱」可克服飼養環境限制，透過虛實整合將數位3D影像與水中活體並存，且不會干擾水中活體的生活空間，達到更多元的展現方式，並可依使用者喜好，展示水中動植物種類與成長變化，為使用者帶來更豐富、更真實的虛擬體驗。此款「數位實境水族箱」除具備娛樂與藝術應用，亦適合延伸至教育領域、商務展示、博物館、水族館等場域。

隱私安全再升級 拓展顯示器附加價值新商機

群創全球首創「14吋FHD+雙模式防窺顯示器」，全新一代Dual mode Switchable防窺產品，採用獨家全新防窺面板設計與搭配高亮、廣視角背光技術，使用者可一鍵快速切換功能，達隱私保護模式與訊息共享模式等雙重需求。此外，分享模式廣視角設計，能提高使用者眼睛舒適度體驗，保有顯示面板最佳觀看品質；同時，群創亦透過LC製程參數調整技術，可依客戶需求進行防窺視角客製化設計開發，未來「14吋FHD+雙模式防窺顯示器」將可拓展於更多創新應用場域，包括銀行、醫院、機場安檢等，創造無限商機。

群創光電全球首創14吋FHD+雙模式防窺顯示器。群創/提供
群創光電全球首創14吋FHD+雙模式防窺顯示器。群創/提供
群創光電首創數位實境水族箱獲台灣精品獎標章肯定。群創/提供
群創光電首創數位實境水族箱獲台灣精品獎標章肯定。群創/提供

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