集邦：NAND Flash第4季面臨挑戰 營收估減近10%
市調機構集邦科技估計，第3季NAND Flash位元出貨量季減2%，產品平均售價上揚7%，推升季營收達176億美元，季增加4.8%，不過第4季NAND Flash恐面臨挑戰，預期季營收將季減近10%。
集邦科技今天下午發布新聞稿，第3季不同應用領域的儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格走勢分歧，企業級固態硬碟（SSD）需求強勁，推升價格揚升近15%，表現最佳。
用戶端SSD價格小幅上漲，智慧手機用產品價格幾乎持平，NAND Flash晶圓受零售市場需求疲軟影響，價格走跌。
集邦科技估計，三星第3季NAND Flash市占率35.2%，仍為龍頭廠，SK集團市占率20.6%，位居第2，鎧俠（Kioxia）市占率15.1%，居第3，美光（Micron）市占率14.2%，居第4。
展望未來，集邦科技表示，企業級SSD第4季價格可望持穩，其餘類別產品價格走跌，預期恐將影響第4季NAND Flash營收季減近10%。
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