威盛發布兩款搭載 NVIDIA Jetson全新邊緣AI系統

威盛電子今日推出兩款全新NVIDIA Jetson平台系統：專為自主移動機器人(AMR)與自動導引車(AGV)設計的威盛 AMOS-9100，以及用於工廠安全與自動化的威盛 AMOS-9000 。此兩款無風扇系統採用相同的緊湊型鋁製機殼，專為工業自動化與邊緣AI應用提供先進的AI性能、強大的連接性和耐用性。

威盛智能產品事業部總經理吳億盼表示，威盛AMOS-9000和威盛AMOS-9100邊緣AI系統旨在滿足工業邊緣AI和自主系統不斷變化的需求。憑藉其強大的AI性能、堅固外觀設計與多功能連接性，這些系統為工廠自動化及實現自主移動機器人(AMR) 和自動導引車 (AGV) 等應用提供了可靠的平台。

威盛 AMOS-9100 專為自主移動機器人 (AMR) 和自動導引車(AGV) 而設計。搭載 2.0 GHz NVIDIA Jetson Orin NX 處理器，使用 NVIDIA 深度學習加速器 (NVDLA) 可提供高達 70 TOPS 的AI性能，進而高效處理資料密集型工作負載。該系統支援先進的影像處理功能，包括 8K 影像解碼與 4K 編碼，並提供靈活的連接選項，例如適用於遠端通訊的可選 LoRa 無線連接。此外，具有可選乙太網路供電 (PoE) 支援的雙千兆位元乙太網路連接埠，可無縫整合於各種工業網路和基礎架構中。

威盛AMOS-9000 專為工廠安全、自動化和檢測任務而設計，為工業應用提供可靠的平台。採用 NVIDIA Jetson Orin Nano 六核心處理器，具高達 40 TOPS 的 AI 性能，並可支援多種數位 I/O 選項以實現多功能連接。該系統具備先進的影像處理功能，例如 4K 影像解碼與 1080p 編碼，非常適合機器視覺、監控和視覺檢查任務。此外，威盛 AMOS-9000 還提供雙 RS-232/422/485 COM 端口，可無縫整合工業設備，在複雜的操作環境中實現高效的通訊和控制能力。