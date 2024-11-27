群創再登「碳競爭力100強」 為全球淨零排放貢獻力量
群創（3481）光電27日宣布連續兩年榮登商業週刊「碳競爭力100強企業」榜單，上市公司中僅約5%能獲此殊榮，群創亦脫穎而出為其中一家公司，展現在永續發展與減碳行動上的卓越表現。
針對減碳目標，群創永續承諾至2030年將溫室氣體排放量較2020年基準減少25%，並於大中華廠區實現再生能源使用比例20%（RE20）。群創光電董事長暨執行長洪進揚表示：「連續兩年入選碳競爭力100強，顯示我們在減碳與永續發展上的努力獲得認可。未來，我們將持續運用創新科技與全面行動，實現永續目標，為全球淨零排放貢獻更多力量。」
2023年減碳成果顯著 落實淨零排放
群創光電於2023年成功將範疇一、二碳排放量降至2.58百萬噸，減幅達23.3%；同時，溫室氣體排放強度由2022年的0.047 tCO2e/m²進一步降至0.043 tCO2e/m²，減幅達8.08%，在顯示面板產業中表現卓越，彰顯其領先地位。
群創指出，廠內超過95%的溫室氣體排放來自電力使用，因此提升能源效率與加速能源轉型是實現淨零排放的關鍵。多年來，群創積極投入數位化管理工具，透過系統化的輔助管理，規劃和執行減碳策略，取得顯著成效。
減碳路徑系統性與創新雙軸並行 提升減碳效益
1. 製程改善與產品設計創新
群創從製程端全面提升工廠減碳效率，並開發產品碳足跡智慧管理系統，該系統可自動整合設計與生產數據，透過碳熱點分析找出減碳機會。系統內嵌AI模型，能精準推薦最佳減碳方案及路徑規劃，大幅提高減碳效益。
2. 再生能源推動與布局
在能源轉型方面，群創持續進行設施評估與擴建，採取多元策略推動再生能源，包括太陽能系統建置、沼氣發電設備導入以及綠電採購等。今年，路竹廠區預計完成第三座沼氣發電裝置建置，將再生能源使用比例進一步提升，穩健邁向淨零目標。
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