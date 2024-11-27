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練台生旗下系統台未經許可即投資全國數位 被罰60萬元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

國家通訊傳播委員會（NCC）27日審查年代集團董事長練台生旗下東亞有線電視、東台有線電視事業及東台有線播送系統三家業者，申請投資全國數位有線電視，以及全國數位有線電視申請持股5%以上股東變更案。NCC通過三家系統台業者投資全國數位有線電視，但審查過程中發現三家業者投資全國有線，不但完成交割，也變更了董事、董事長並完成登記，但依法相關的董事變動與登記須經NCC許可，因此裁處三家業者各20萬元。

不過，NCC雖處罰鍰，仍同意全國有線申請股東股權變更與董事、董事長變更。市場傳出此案是因為三家系統台被檢舉、NCC才調查此案，但NCC主秘黃文哲強調，今年4月全國數位有線申請變更股權登記時，已經發現業者完成交割與董事變動，NCC透過股市公開資訊觀測站確認了變更的事實，因此處以罰鍰。

NCC指出根據有廣法相關規定，系統台投資其他系統台，應向中央主管機關申請核准。東亞等3家公司以購買股權方式申請投資全國數位有線，委員會考量市場競爭、保障消費者權益、其他公共利益等面向，決議予以許可。但東亞等三家公司未經NCC核准逕自投資全國數位有線，今日也請東亞等三家公司代表到會陳述意見，不過全國數位有線申報股權登記資料可知，東亞等三家公司已完成股權交易，違規事證明確因此依法裁處。

NCC 有線電視

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