中華電信工會爭取加薪 董座簡志誠現身承諾審慎評估
中華電信工會27日在中華電信大股東交通部及中華電信總公司發起抗議活動，活動訴求是營收創七年新高，要求公司落實加薪、團協、延退三項訴求。而一向將中華電信同仁視為兄弟姐妹的中華電信董事長簡志誠也親自到場，承諾審慎評估加薪等相關福利。簡志誠也強調，平均調薪幅度將優於3%，另伙食津貼亦將調高至3,000元，
中華電信工會指出行動訴求有三點，一為中華電信公司應提高員工每月薪資7,500元，交通津貼3,000元，二是中華電信公司與工會團體協約協商應誠信協商，立刻補足進度，三則是中華電信公司應立刻與工會協商65歲屆齡員工延後退休方案。
日前簡志誠接受經濟日報專訪時曾指出，行政院拍板定案，2025公務員調薪3%，中華電信也將跟進政府腳步，加薪幅度不低於3%，將積極與工會協商加薪及65歲延退等議題。
中華電信工會指出，中華電信今年持續獲利，第3季營收達556.1億元，創近七年來同期新高，但全體員工人數相較10年前減少超過4,000人，全年員工總薪資福利更是相較8年前減少逾10億元。
中華電信工會認為，面對員工屆臨退休潮，中華電信公司近十年已經減少數千名員工，已經造成現職員工工作量提高的狀況，即便政府在台灣社會高齡化、少子化的背景，勞動基準法第54條修訂，年滿65歲勞工強制退休年齡可經由勞資協商延後，已經證明65歲並不代表「不堪勝任工作」，可是關於公司內是否可以延後退休的協商，公司卻遲遲未予善意進行。
中華電信工會呼籲，交通部大股東以及中華電信公司，儘速回應工會訴求，否則工會將重啟罷工投票計畫，今日抗議並遞交陳情書，再遊行至總公司大樓，向高層抗議，並且準備夜宿，這些行動就是要傳達中華電信工會「沒有回應，罷工再起」的決心。
中華電信工會更直指，前任董事長郭水義能夠做到為員工有感加薪、共創雙贏，希望今年9月30日新上任的簡志誠董事長，不要「漏氣」、破壞勞資和諧。
簡志誠也發出一封信給中華電信同仁，標題為「營運成果要與員工共享，和諧團結齊心盼未來」。
以下為全文
各位同仁大家好：
過去一年112年在全體同仁努力下，公司營收與獲利都繳出亮麗成績單，這些成果歸功於全體同仁辛勤的付出與和諧的勞資關係，使公司在穩健的步伐中前進，所創造的經營成果，公司也透過各項福利與同仁們共享。
113年公司特別實施六大福利措施，包括定額加薪3,000元、針對勞退新制員工提供「增給持股信託獎勵金」留才方案，增給37.5%、放寬晉升條件、調升員工酬勞分派比率、發放一次性獎金及發放伙食津貼2,400元。
同時，我們也提高生育補助至8萬元/胎（原為2萬元）、提高產假天數至91日曆天（原為42日工作天），致力提供讓同仁們有感的福利。
至於近期部份同仁所關切的延後退休議題，因涉及層面廣泛，公司已委請專業機構審慎研析中；團體協約修約部分，公司業已於7月起與工會展開多次的協商會議，在創造公司奥同仁雙贏的基礎上，相信勞資雙方定會盡心竭力尋求達成共識。
展望114年，我們將持續面對科技快速變遷，競業合併後的市場競爭及地緣政治影響等各項挑戰，但我跟總經理會秉持著行穩致遠的精神，以精簡、務實與智慧化策略，來提升公司競爭力、創造更多的價值。志誠與林榮賜總經理都是從基層出身，深知同仁們的需求、了解同仁的需要，為了厚植人才資本，讓同仁安心工作，公司明（114）年會繼續辦理加薪，平均調薪幅度將優於3%，另伙食津貼亦將調高至3,000元，持續與全體同仁分享公司的經營成果。
敬盼各位同仁持續支持公司、戮力打拼，與公司一起穩穩向前，讓中華電信成為多元共融的最佳典範。
永遠走在最前面
Always Ahead
董事長簡志誠
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