張忠謀在自傳下冊親揭曾5年三次離職 已無路可走只剩台積電這條路

台積電創辦人張忠謀在自傳下冊即將上架構接受《遠見》雜誌專訪表示，他曾經5年三次辭職，「我只剩一條路，台積電！」。

張忠謀表示，從1983到1988的五年內，張忠謀歷經德儀、通用器材與工研院的三次辭職。36年過去了，雜誌仍可感受張忠謀當時自喻為「過河卒子」的深刻惆悵。

「我沒有錯，我只是輸了而已！」張忠謀在受訪時，如此總結工研院院長任內感想。之所以這樣說，跟他擔任工研院院長三年期間的三大改革有關，其中只有創辦台積電一項算是成功，其他兩項失敗收場，還被貼上「欠缺人和」的標籤。

「我三次辭職，已經無路可走，只剩下台積電這條路，」張忠謀說，當年自辭去工研院長一離時才57 歲，正值盛年，距離他設定的、至少做到65歲退休，還遠遠太早，於是他全力投入台積電的籌辦。

專訪中，他也談及台積電創辦初期的秘辛，例如與飛利浦（曾是台積大股東）的微妙關係、對台積電初期三位外籍總經理的評價、英特爾與蘋果的競合、對台積電的期許，以及川普不知道的台積電勝出秘訣等。

此外，《遠見》雜誌專訪張忠謀的夫人、台積電慈善基金會董事長張淑芬，她不僅是《張忠謀自傳》寫作過程的見證者，更是書中人。張忠謀曾說自己的成就「除了台積電，還有芬」，很認可張淑芬的兩大領域：繪畫、公益。

多年來，張淑芬的畫作數度登上蘇富比與佳士得藝術拍賣會，慈善事業也在今年首度「出海」、 跨境到了日本台積熊本廠JASM。今年，更是張淑芬帶領台積慈善事業的第15周年。張淑芬談兩人結婚23 年來的相處之道，分享她如何為他擱下畫筆，他又如何為她戒了菸斗。究竟時光長廊中，兩人如何相知相守？

稍早張淑芬出席 台積電慈喜基金會年終公益記者會，分享她與張忠謀的養生和恩愛祕訣是「不要亂吃、不要熬夜；相互尊重、相互依賴。」

張淑芬被媒體要求分享與張忠謀兩人平常的生活，張淑芬坦言平常兩個人會固定運動，但會各做各的，「他做他的運動，我做我的運動，我們都是很自然的」。