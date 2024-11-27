台積電可能成為「德積電」？ 張忠謀談台積電募資秘辛

張忠謀自傳預計29日出版，依據出版社授權內容，張忠謀在自傳提及台積電募資秘辛，甚至當年或許台積電可能成為「德積電」。

依據出版社授權內容，提及自傳中最珍貴的，就是上述占據半部全球半導體史的名字們，如何與張忠謀的生命經驗互相輝映，箇中不少軼聞趣事，都是首度揭密。例如，1976年對他具有職涯上「分水嶺」的意義，也是他與台灣關係的真正開始。

張忠謀提到兩次「與命運的約會」，第一次是到位於德州的半導體大廠「德儀」任職，第二次是到台灣來，「原本我以為約會的地點是工研院，沒想到在台積電。」訪談中，他表示若那個時候是德儀CEO，一定會在台積電募資時就投資，取替飛利浦成為台積大股東。如此一來，或許台積電就成為「德積電」。

從1983到1988的五年內，張忠謀歷經德儀、通用器材與工研院的三次辭職。36年過去了，如今從張忠謀專訪之中，仍可感受他當時自喻為「過河卒子」的深刻惆悵。

「我沒有錯，我只是輸了而已！」受訪時，張忠謀如此總結工研院院長任內感想。之所以這樣說，跟他擔任工研院院長三年期間的三大改革有關，其中只有創辦台積電一項算是成功，其他兩項失敗收場，還被貼上「欠缺人和」的標籤。

「我三次辭職，已經無路可走，只剩下台積電這條路，」張忠謀說，當年自辭去工研院長一職時才57歲，正值盛年，距離他設定的、至少做到65歲退休，還遠遠太早，於是他全力投入台積電的籌辦。

專訪中，他也談及台積電創辦初期的秘辛，例如與飛利浦（曾是台積大股東）的微妙關係、對台積電初期三位外籍總經理的評價、英特爾與蘋果的競合、對台積電的期許，以及川普不知道的台積勝出秘訣等。（完整獨家專訪，請見12月號《遠見雜誌》、官網上的張忠謀系列報導）張忠謀夫人張淑芬是《張忠謀自傳》見證者，也是書中人，此次封面故事，《遠見》也獨家專訪張忠謀的夫人、台積電慈善基金會董事長張淑芬，她不僅是《張忠謀自傳》寫作過程的見證者，更是書中人。張忠謀曾說自己的成就「除了台積電，還有芬」，很認可張淑芬的兩大領域：繪畫、公益。

多年來，張淑芬的畫作數度登上蘇富比與佳士得藝術拍賣會，慈善事業也在今年首度「出海」、跨境到了日本台積熊本廠JASM。今年，更是張淑芬帶領台積慈善事業的第15周年。

《遠見》專訪中，張淑芬談兩人結婚23年來的相處之道，分享她如何為他擱下畫筆，他又如何為她戒了菸斗。究竟時光長廊中，兩人如何相知相守？（完整獨家專訪，請見12月號《遠見雜誌》、官網上的張忠謀系列報導）