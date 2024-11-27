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張忠謀自傳再揭秘 徵詢黃仁勳任台積電 CEO 二度遭拒

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

台積電（2330）創辦人張忠謀自傳預計29日正式出版，依據取得授權的天下文化出版資訊提及，張忠謀在自傳提及不僅一次而是二度徵詢黃仁勳任台積電 CEO，二度遭拒說「我已有工作」。

《張忠謀自傳》出版社「天下文化」同步推出自傳下冊、上下冊聯賣的套裝全集兩種版本，預購首日就攻占各大新書排行榜第一名；「還沒上市就再版三次！」根據出版界透露，以預購與團購熱度推估，即將締造近年書市奇蹟。

天下文化出版授權內容提及，張忠謀自傳獨家披露「關鍵時刻」四場景張忠謀親撰的《張忠謀自傳》下冊，以近 20 萬字，自剖 54 年來的職涯起伏及創業艱辛。

《遠見》在 12 月號雜誌中，獨家披露書中由張忠謀親撰圖說的珍貴圖輯，以及四個關鍵場景，透過張忠謀之筆，窺見他的企業決斷與人生感悟。

章節包括：1989 年〉李健熙約吃早餐，給「記憶體的誘惑」一個忠告。2009 年〉收回 CEO 職，為蔡力行「保留繼承我職位的機會」。2011 年〉英特爾搶入，台積曾與蘋果「暫停協商」兩個月。2013 年〉徵詢黃仁勳任台積電 CEO，二度遭拒「我已有工作」相關關鍵場景備受關注。

《遠見雜誌》今日並更新獨家專訪張忠謀，他提及「寫自傳常掉淚，我彷彿重新活過一遍！」依據授權內容，台積電創辦人張忠謀，自 2018 年退休後筆耕不輟，歷時六年，自傳下冊終於問世，而距離

1998 年的自傳上冊，已相隔 26 年。近來，張忠謀接受《遠見雜誌》獨家專訪，暢談《張忠謀自傳》寫作歷程、業界秘辛與台積電創辦歷程。該傳將近 30 萬字的上、下冊全集，將於 11 月 29 日由天下文化正式出版。

親撰自傳的台積電創辦人張忠謀 2018 年退休後即動筆，卻因疫情與健康因素而寫寫停停，花了六年，才在 93 歲高齡，成就近 20 萬字、涵蓋 54 年歲月的下冊巨作。

「寫完了，輕鬆一點啦！」交出自傳手稿後，被譽為「台灣半導體教父」的張忠謀，在接受《遠見》專訪時笑說自己「如釋重負」，一點也不「意猶未盡」。也就是，儘管自傳下冊只寫到2018 年、他自台積電退休時，但未來可沒打算再有「傳外傳」的續章了。

他在專訪中透露，自傳上、下冊都是為自己寫的，因為在寫書的過程中，等於重新又活了一遍。除了上冊「邊寫邊泣」，這次下冊也是常常寫到掉眼淚，他表示，比起少年、中年，「老淚是比較少了，可是感情還是一樣的。」

張忠謀飽讀中西經典，鍾愛《紅樓夢》、熟讀海明威。隨著《張忠謀自傳》全集的推出，這位曾經的文藝少年，不僅在中年完成了科技夢，也在晚年一圓文學夢。

台積電 張忠謀 退休

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