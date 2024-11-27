安碁總座吳乙南：地緣政治推動資安需求 AI也可助力應對駭客攻擊

隨著地緣政治緊張局勢的升高，資安威脅也變得愈加複雜，安碁資訊總經理吳乙南今日指出，地緣政治因素已成為推動資安服務需求增長的主要驅動力，尤其是在俄羅斯等國家發動的駭客攻擊影響下，企業對資安防護的需求急劇上升，再加上AI應用場域也愈來愈多，讓資安服務市場更受重視。

吳乙南強調，今年安碁資訊的業務表現持續成長，前10月營收年增16%，顯示資安市場的需求愈發強烈。隨著資安事件層出不窮，愈來愈多企業在發生資安攻擊後，開始重視資安建置服務，安碁資訊因此拓展了其服務範疇，除了資安維運之外，顧問業務也有成長，並計畫明年進一步加入紅隊攻防演練、雲端資安等項目來應對市場需求的擴大。

吳乙南指出，由於地緣政治因素帶來的不確定性，尤其是對台灣的駭客攻擊和資安威脅增加，許多企業和政府機構的資安預算大幅提高。安碁資訊也從中受益、業績增長，安碁資訊將在明年新增多項資安服務，包括針對紅隊演練和雲端資安的專業支持，預期市場需求將持續增長。

例如俄羅斯駭客團體發動的大規模DDoS攻擊，尤其是針對台灣政府和金融科技業的網站。吳乙南表示，這類攻擊不僅突顯企業網頁監控的重要性，還促使許多企業加強採購相關設備和模組。

另外在資安領域，AI技術的應用正逐漸成為主流。安碁資訊技術副總黃瓊瑩指出，隨著生成式AI的興起，駭客也開始利用AI進行更複雜的社交工程攻擊。安碁也自研AI資安模型，駭客攻擊事件的證據搜集通常涉及數百GB的資料，過去依賴人工鑑識需要幾天的時間才能完成，但現在透過AI自動化調查，只需幾小時就能迅速得出結果。