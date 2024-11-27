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發表四大研發成果 資源循環科技發展及創新研討會登場

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

環境部資源循環署27日在政大公企中心舉辦「113年資源循環科技發展及創新研討會」，展示資源循環領域的重要研發成果，主題包含永續消費、資源回收、循環處理、資訊應用，共有約70篇計畫進行發表，同時邀請產、官、學、研各界共同參與討論，吸引超過百名環保專家與研究機構共襄盛舉，提供國內研究方向與政策推行的建議。

循環署說明，鼓勵民間團體、公私立大學等投入創新，開發創新性、可擴散性的技術，才能有效促進資源循環發展。從前端的商品設計使用，到後端的回收再利用與處理等階段，都已納入循環署補助創新計畫的範圍，例如本次發表計畫包含LED燈管暨租賃與維修、可循環鞋材料創新製造、廢紙容器升級循環利用、電池黑粉回收技術、半導體製程有機污泥資源化利用等各項資源循環應用，面向相當多元。循環署指出，自2012年起至2024年已補助244案創新計畫，藉此鼓勵多元化循環運作模式，進而促進資源循環產業發展。

另為配合我國「2050淨零排放路徑」，以及關鍵戰略8「資源循環零廢棄」，循環署於112年開始推動循環領域的科技發展，建置資訊管理平台，整合物質流向與量能，即時掌握資源循環基礎資訊，並借鏡國際針對廢棄物推動循環作法，以及應用自動化、智慧化升級等，優化回收製程能力、開發新興循環利用技術。

循環署表示，本次活動不僅包含多項計畫分享、海報與實物展示，更安排兩場次的專題演講，分別由資策會數位轉型研究院王世智副院長分享「以數位科技共創資源循環新契機」，以及中華民國科技管理學會彭裕民理事長說明「淨零永續的機會與挑戰」，內容精實且豐富，提供與會者掌握未來全球淨零排放趨勢。

循環署表示，本次研討會提供政府、產業、學術及民眾共同參與並進行交流分享的平台，另外114年補助資源循環創新及研究發展計畫已開放申請，收件截止期限至12月10日下午5時止，最高可補助新臺幣500萬元，誠摯邀請國內公私立大學、研究單位及相關產業踴躍投件，攜手推動資源循環之創新科技研發

廢棄物 私立大學

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