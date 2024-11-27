英業達捷克新廠登場！為歐洲「高階伺服器」產能添底氣
英業達（2356）近年持續加大在東歐的投資佈局，其中，位於捷克第二大城布爾諾縣、從事高階伺服器產品生產銷售的子公司Inventec （Czech）, s.r.o.也再傳出喜訊。團隊日前為因應龐大市場需求，特地於布爾諾縣內的小鎮布魯奇納（Blucina）租賃了一座全新廠房，而該廠27日在外牆安裝上集團標誌性的紅色Logo，也正式宣告該廠落成啟用。
據悉，捷克布爾諾城擁有相當便利的交通性，也是近年台系供應鏈在歐洲群聚設廠的首選，而包括英業達、宏碁（2353）、緯創（3231）、廣達（2382）等大廠都已前往設置據點。對此，英業達作為台灣ODM大廠，主要業務為筆記型電腦、伺服器及通訊產品的研發、製造及銷售等全球布局，也在2004年拍板延伸投資、前進捷克布爾諾設立子公司，並專攻「高階伺服器」產品的生產及銷售，在歷經數十年投入後，該廠已成為集團在歐洲最重要的據點。
布爾諾科技園（CTPark Brno）是位於捷克共和國第二大城市的一個以科技和研發為重點的園區，也是該國的創新中心，專門從事生物醫藥、工程、網絡安全和信息技術等行業。該園區距離市中心只要15分鐘的車程，距布爾諾國際機場則只要5分鐘車程，附近共有 13 所大學，當地的熟練勞動力也使園區受益匪淺。而園內已有約8,000名員工，根據布爾諾科技園公佈的數據資料顯示，園內英業達所屬的員工大約就有2,000人。
事實上，英業達早2年前就為了業務擴展需要，透過轉投資公司Inventec (Czech), s.r.o. ，找上CTP Moravia South, spol. s r.o. 要租賃新廠房，不過在歷經2年的時間後，董事會於今年8月中決議要變更租約，最終通過將交易總價增加為歐元5,249.7萬元，新增租賃面積3,652平方公尺，使用權資產金額增加歐元782.6萬元。而交易相對人也從原先的CTP Moravia South, spol. s r.o.，變更為CTPark Blucina, spol. s r.o.。而該廠房近日也正式啟動，實際為旗下歐洲產能大添動能。
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