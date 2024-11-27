安碁 AI 資安快打部隊登場 豪語「沒有破不了的案子」

資安攻擊手法多元，俄羅斯駭客DDoS攻擊2024年對台灣政府及金融科技業網站使網站阻斷，安碁（6174）總經理吳乙南表示，客戶已因應增加採購監控預算，未來地緣政治將使資安服務需求大增，安碁也開發積極將AI產品化，由於具「可解釋性」，準確度96%，有助於競標加分，2025年展望樂觀續增雙位數百分比成長。

吳乙南表示，現在進入專案驗收跟新標案爭取期，今年前10月業績17億元，年增16%，全年業績也將等幅成長，2025年也樂觀預估雙位數成長。今年是安碁掛牌五年里程碑，今年業績是掛牌2019年營收5億元數倍，泰國從SOC發展到端點設備監控已有4人，年營收還低於500萬元，短期目標是1,000~2,000萬元。

資安服務市場因為地緣政治關係需求大增，吳乙南表示，資安是百工百業都要，各行業若不夠安全無法被信任，資安應用到的場域也變多，雲端服務供應商CSP採購大量AI晶片，未來雲端資安需求很大。

技術副總黃瓊瑩表示，AI應用增多，2024年也出現運用生成式AI展開的社交工程攻擊，駭客的社交工程也再進化，目前看到特殊案例是，駭客進階扮演中間人，假冒曾求職過的人發信給企業機構，問是否可再度應徵，導致機構開檔案後感染，鑑識後才發現是國際組織MITRE ATT&CK做的。

黃瓊瑩表示，現在各種產品都含AI，AI資安產品也很多，安碁的立場是，國際大廠AI模型都會盡量善用結合，但客戶本地有大量資訊如日誌及資安事件調查結果，故安碁也自研AI資安模型，跟國際大廠不同是具備「可解釋性」，對於客戶產品中哪些安全或不安全，AI模型會抓出來有資安風險部分，且都能解釋原因，準確度96%以上，未來會持續更高。

安碁的AI資安是什麼？吳乙南表示，現在是開發AI工具模組放在服務中，在競標時可以「加分」，但是否會開發AI產品化，則還在觀察，把人的經驗智慧產品化，發展成IP，研發資安產品對安碁來不是主業，安碁也不會看到什麼產品很夯就推自有品牌產品，研發AI是以工具為主。

俄羅斯駭客攻擊 政府企業追加採購預算

俄羅斯駭客攻擊慣以DDoS大量拖累伺服器，導致網站阻斷效果，吳乙南表示，俄羅斯攻擊事件對安碁業績貢獻是「演練」跟「設備模組」增加，過去客戶有些設備偵測模組沒買齊，他表示，俄羅斯攻擊事件發生，使企業必須調高網頁偵測靈敏度，因為攻擊常使客戶企業網頁流量異常（變慢），要靠網頁監測去預防，過去監測網頁弱點掃描或程式，忽略網頁回應監控，換言之會陸續買足新設備模組（安碁轉經銷），場域增加跟設備增加，安碁業績也會增加。

黃瓊瑩表示，統計今年至10月，大型企業跟政府機關客戶受害第一名是從網路41%，第二名是釣魚信件30%，表示EDR防毒軟體還有不足地方，安碁工作就是補足漏洞，所以安碁推出WebGuard網站保全系統，即時監控使用者需求，掃描網站伺服器檔案，防護中小企業上網站資安。

其次，安碁成立AI資安快打部隊，今年以來被駭客攻擊求助高科技業者數量很多，「我們大概沒有破不了的案子」黃瓊瑩表示，且安碁還有優點是破解速度很快，現在計畫利用AI技術自動化鑑識，快速取證工具單點只要10分鐘，長期更希望放一個入口網站，讓客戶登入就能一鍵提交鑑識報告給客戶，做得更快更好。

他表示，資安事件發生時，業務單位很在意要盡快復原，但鑑識調查則希望維持現狀，不然復原後還是可能被打，且物證被破壞，兩方需求衝突在實務上其實有困難，故安碁可以在10分鐘下載打包事件資料蒐證，追查駭客攻擊手法，確認入侵破口，客戶同步在調查期就能做系統復原。

黃瓊瑩表示，若客戶遭駭來找安碁，除可提供數位鑑識自動化服務，也可利用AI自動推演攻擊路徑，AI判別惡意活動，提前告知客戶，而駭客攻擊事件的蒐證，往往資料高達幾百G，過去人工鑑識平均每人要幾天才能完成，現在用AI自動化調查則只要幾小時就能有結果，安碁有自信兩天內把所有攻擊路徑描繪及根因，對駭客打擊很深，因為他們得從新找新的攻擊手法套路。

黃瓊瑩表示，事實上國際大廠也有AI資安產品，但這些大廠是如何判斷或運作，也不會講，但安碁的資安防護是全部自己寫的，且符合台灣地緣環境（如特殊的俄羅斯駭客攻擊），同時可以持續改良優化，具備可解釋性，故能以AI對抗AI。

吳乙南表示，現在看到市場有很多新的生力軍，中華資安也登錄興櫃，將IPO，安碁則2023年7月轉掛數位雲端類股，類股上市櫃成員10幾家，PE20~30倍，今年最大活動就是要增資，資本從2.2億元增至3億元，主要用於擴充營運不中斷即時監控SOC（資安監控中心）業務，投資鑑識顧問及紅隊演練。

吳乙南表示，現在正進入專案驗收跟新標案爭取期，今年前10月業績17億元，年增16%，全年業績也將等幅成長，2025年也一樣樂觀預估雙位數成長。今年是安碁掛牌五年里程碑，今年業績比掛牌2019年營收5億元已倍增，全年也非常樂觀，泰國部分從SOC發展到端點設備監控已有4人，年營收低於500萬元，短期目標是1,000~2,000萬元。

吳乙男表示，2025年的重要業務重點，除SOC是重要業務，SOC跟顧問業務都會成長，尤其是顧問業務中的鑑識事件服務本來只提供給SOC客戶，但現在發現很多客戶都是從找安碁幫忙做資安事件調查後，發現安碁看問題方向跟同業不一樣，進而把SOC專案轉來安碁，故鑑識專家也會是安碁學苑積極培育重點。

安碁2023年人力不到600人，今年增至640人，吳乙南表示，未來會考慮利用AI協助部分人力需求，但算力也不便宜，故AI分擔人力需求程度仍在測試。