劉揚偉：鴻海領先的全球布局 受到川普關稅的影響最小
針對川普課稅的影響，鴻海（2317）董事長劉揚偉27日表示，現在還在大國博弈的階段，還沒有影響到企業，客戶可能會改變地方生產，鴻海擁有領先的全球布局，受到川普的影響將比競爭對手小，未來區域製造將是趨勢，每一個人口足夠大的市場，都會建構一個製造體系，鴻海一直是朝向區域製造的發展方向來布局。
經濟日報今天舉辦的2024產業高峰論壇，劉揚偉出席發表專題演講，並在會後接受訪問時，做出以上表示。針對鴻海在墨西哥與德州布局？是組裝AI伺服器？他說，是的。至於客戶是輝達（Nvidia）還是超微（AMD）？他說，都有。
他強調，「鴻海一直在彈性布局，我們在全球好幾個地方都有（生產基地），包括台灣。至於未來如何布局美國？他說要到明年1月20日之後，才能跟大家分享，要等到川普政策更明朗、更明確之後，我們會有一套相關的策略。」
針對關稅對台灣EMS廠影響？劉揚偉說，「現在看到的是國與國之間的博弈，還沒有到企業，所以，到底是增加25%（關稅）還是增加10%，他們都還在博弈當中，結果是什麼我不知道，我們一直在因應，一直在全球布局。」
他強調，「我們（鴻海）的經營模式是代工模式，這個影響主要是影響到我們客戶，客戶可能會決定我們要改變地方生產，以鴻海全球布局來看，我們是領先的，對我們影響可能比競爭對手來得小。」
至於墨國是否繼續投資？他說，「會繼續，未來我們認為趨勢是區域製造，每一個人口足夠大的市場，在當地會形成建構一個製造體系，例如墨西哥有1億多人，再加上南美市場，它有存在的原因，我們現在都是朝區域製造發展方向所做的布局。」
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