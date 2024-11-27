劉揚偉：鴻海轉型升級 拚毛利率雙位數

鴻海董事長劉揚偉今天表示，鴻海積極邁向腦力密集階段，透過第一個5年計畫及3個轉型階段，鴻海要把個位數毛利率變成雙位數。

他指出，轉型升級「避免拍腦袋式的決策」，要蒐集資料分而治之，善用眾人力量和國際級顧問公司的智慧。

劉揚偉上午受邀出席經濟日報舉辦2024產業戰略高峰論壇並發表演講，分享鴻海集團的創新與轉型。劉揚偉指出，他個人經歷PC、手機和人工智慧（AI）三大產業浪潮，如何從過去的PC和手機浪潮經驗，在目前的AI浪潮站穩先機，是鴻海集團關注的重點。

他表示，鴻海面對轉型，原先計畫要從勞力密集階段直接進入腦力密集階段，但發覺缺乏技術密集階段支撐資本密集，因此集團增加技術密集階段，規劃第一個5年計畫，提出F1.0至F3.0包括現況優化、數位轉型、轉型升級的三大轉型階段。

劉揚偉表示，技術密集和資本密集都是腦力密集階段。透過轉型計畫，鴻海集團要創造更大價值，把個位數毛利率變成雙位數。

至於如何轉型升級，劉揚偉指出，要蒐集資料分而治之，善用眾人力量和國際級顧問公司的智慧，「避免拍腦袋式的決策」。

他說，英明式領導可能是蠻荒時期才需要，鴻海集團轉型升級不能只是拍拍腦袋，要做好循環式品質管理（PDCA）。

劉揚偉舉例說，面對AI浪潮，「不是聽聽黃仁勳講」，還要蒐集資料、善用眾人智慧，再進行科學的分治法（divide and conquer）。

他以鴻海發展生成式AI（Gen-AI）方案為例，前期80%階段生成式AI技術應用發展飛快，但後面的20%需要老師傅的寶貴經驗，進一步提升生成式AI應用效能。劉揚偉表示，生成式AI可以改善人類的工作與生活，但人類的工作不會被取代，只是型態可能會改變。