川普喊加稅墨西哥 PCB半導體上游材料昇貿這樣看
川普有意對墨西哥加稅，對於已在墨西哥投資的廠商受關注。PCB半導體電子材料上游銲錫材料商昇貿（3305）先前已投資墨西哥，昇貿說，就算美國對墨西哥徵收25%關稅對公司影響不大，公司旗下EL PASO在墨西哥邊境，實際上廠房是在美國德州。
在台灣方面，昇貿先前提到，於竹北台元科技園區設立全台最大「先進材料研發中心」，專注於封裝接合材料研發，領先推出先進封裝和伺服器組裝解決方案，提升生產良率並克服晶片散熱及可靠度挑戰。公司致力於AI人工智慧和高效能運算需求，開發出新型微細粉末水洗型印刷錫膏及沾浸錫膏，適用於微小接點及晶片層疊封裝，有效減少製程缺陷並提高可靠度。
另外，昇貿先前董事會已通過對子公司承測科技股份有限公司增資案募得資金計新台幣1.04億元，該公司隨2025年檢測規模提升成長，2026年後年續拚掛牌目標營運。當時該子公司增資後股本1.3億元，主要客戶仍是PCB板廠為主。
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