針對川普課稅影響 鴻海董座劉揚偉：大國博弈、靜觀其變

針對川普將對墨西哥、加拿大與中國大陸課徵關稅，是否影響很大？鴻海（2317）董事長劉揚偉27日表示，離2025年1月20日（關稅實施日）還有一段時間，這段時間，還會有一些國與國之間的博弈，靜觀其變。

至於鴻海在美國德州設廠，是否為因應川普關稅？他說，鴻海原來就是朝這個方向規劃。劉揚偉今天參加經濟日報舉辦的2024產業高峰論壇，並在會前接受訪問時，做出以上表示。

【中央社／台北27日電】

美國總統當選人川普將祭關稅措施，鴻海董事長劉揚偉今天表示，到川普2025年1月上任「還有50多天」，這段期間還有國與國之間的博弈，鴻海「靜觀其變」。

劉揚偉上午受邀出席經濟日報舉辦2024產業戰略高峰論壇並發表演講，會前媒體堵訪有關川普關稅影響。

媒體問鴻海26日公告在美國德州採購新的土地與廠房布局，劉揚偉表示，「原來就是朝相關方向規劃。」

劉揚偉於11月中旬線上法人說明會中指出，由於人工智慧AI產品和電動車需要區域製造能力，鴻海在美國投資會繼續增加。

他表示，鴻海集團在美國深耕近40年，設有50個廠區，僱用近5000名員工，每年營收規模達256億美元，營運持續擴大，鴻海集團在美國布局長期穩定。

美國總統當選人川普日前指出，他上任第一天將簽署行政命令，對自墨西哥、加拿大進口的所有商品，徵收25%的關稅，並對來自中國的商品，額外加徵10%關稅。台灣廠商在墨西哥布局變化，備受關注。

鴻海集團積極在墨西哥布局人工智慧（AI）伺服器產線，規劃2025年初開始量產，鴻海旗下工業富聯墨西哥子公司及鴻佰科技也積極擴大墨西哥AI伺服器產線。