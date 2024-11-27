聽新聞
0:00 / 0:00
劉德音首透露 將組工業智庫
劉德音卸下台積電董事長職務後的新動向引發外界關注，他昨天首度鬆口，表示將籌組工業政策智庫，專注鑽研全世界自由市場分裂、自由經濟退卻，以及每個國家特別是美國該怎麼做政策研究。
劉德音昨獲頒潘文淵獎，他也分享自己當爺爺的心情。他說，退休後回美國，兒子恰好生了個小孩，他每天和家人在一起，「每天看著三個月大的孫子改變，真的非常滿足」。
談到退休規畫，劉德音說，他比較傾向創業，因為錢已經賺夠了，創業只是為了理想，而他的長處是推動一些事情。他表示，已經與母校柏克萊大學校長談過想籌組工業政策智庫，目的是了解全世界自由市場分裂、自由經濟退卻以及每個國家應該做怎樣的工業政策，特別是在美國。
劉德音表示，美國智庫大都是政治人物參與，沒產業人士，一般顧問公司是為賺錢，難有很好的政策交給當政的人，但美國政策很重要，影響盟友甚大，所以希望設立智庫，以產業界角度，而非政治角度來鑽研事情。
他指出，未來智庫包含兩大領域，一項是學術研究，另一項是與美國政治決策連結，提供較合理及安全的產業政策制定。
劉德音說，美中博弈，美國幾乎用了近百分之八十的力量在阻撓中國發展，百分之廿力量用於強化自己的實力，美國決策者應改變此思維，把百分之八十的力量用在強化自我的實力，這也是他打算成立智庫要做的事。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 他讚悠遊卡「Super i貼卡」很好用！意外曝2致命傷「會失效」 官方回應了
📢 【開箱】ROG Phone 9 Pro Edition！LED炫砲又低調「I人不害羞」
📢 出門玩不怕迷路！教你用Google Maps看「實景」找路 每次用每次成功
📢 日本旅遊提行李免鐵腿！教你Google Maps開啟神功能導航「電梯路線」
📢 高CP值娃包瘋搶推薦！郵局收納包僅150元 主管現場開痛包團購「變最帥男人」
📢 便宜資費在這！4G吃到飽488！5G搶市4百有找、再送千元小禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言