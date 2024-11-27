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劉德音首透露 將組工業智庫

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

劉德音卸下台積電董事長職務後的新動向引發外界關注，他昨天首度鬆口，表示將籌組工業政策智庫，專注鑽研全世界自由市場分裂、自由經濟退卻，以及每個國家特別是美國該怎麼做政策研究。

劉德音昨獲頒潘文淵獎，他也分享自己當爺爺的心情。他說，退休後回美國，兒子恰好生了個小孩，他每天和家人在一起，「每天看著三個月大的孫子改變，真的非常滿足」。

談到退休規畫，劉德音說，他比較傾向創業，因為錢已經賺夠了，創業只是為了理想，而他的長處是推動一些事情。他表示，已經與母校柏克萊大學校長談過想籌組工業政策智庫，目的是了解全世界自由市場分裂、自由經濟退卻以及每個國家應該做怎樣的工業政策，特別是在美國。

劉德音表示，美國智庫大都是政治人物參與，沒產業人士，一般顧問公司是為賺錢，難有很好的政策交給當政的人，但美國政策很重要，影響盟友甚大，所以希望設立智庫，以產業界角度，而非政治角度來鑽研事情。

他指出，未來智庫包含兩大領域，一項是學術研究，另一項是與美國政治決策連結，提供較合理及安全的產業政策制定。

劉德音說，美中博弈，美國幾乎用了近百分之八十的力量在阻撓中國發展，百分之廿力量用於強化自己的實力，美國決策者應改變此思維，把百分之八十的力量用在強化自我的實力，這也是他打算成立智庫要做的事。

劉德音 美國 退休

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