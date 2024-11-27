劉德音：先進製程留台是雙贏

川普明年一月將重返白宮，外界關注美國可能要求台積電加速將二奈米以下先進製程在美落地生產，台積電前董事長劉德音表示，「台積電的先進製程到美國其實划不來，美國若執意這樣做，將會太不可思議，可能賠數百億美元，對美國不見得是好事。讓台灣穩紮穩打，將美國最先進產品在台灣做，才是雙贏」。

潘文淵文教基金會昨頒發潘文淵獎給劉德音，肯定他對台灣半導體產業貢獻，包括台積電文教基金會董事長曾繁城、世界先進董事長方略、科技部前部長陳良基等人都到場觀禮。劉德音發表得獎感言表示，他要感謝在台積電各階段的員工，以及一路走來提攜的貴人。

劉德音說，他參加台積電，是曾繁城和台積電前執行長蔡力行的邀請，讓他從一個做研究的科學家，轉型成一個工地建廠和管理工廠的專家；此外，創辦人張忠謀讓他見識到一個經營現代世界級大公司的格局，讓他參與包括營運、研發、市場行銷和企業社會責任事務，是他一生最幸福的經歷。

在被問到張忠謀在自傳下冊提及，當初為讓劉德音和魏哲家兩人有新學習機會，徵詢是否有意願接員工數只有六十、七十人的業務發展組織職位，結果劉德音拒絕，魏哲家欣然接受。對此劉德音幽默回說，「我那時還小」，語畢引發現場笑聲不斷。潘文淵文教基金會董事長史欽泰則補充說，「這也是歷練的一部分」。

至於台積電是否會在川普新政府加速二奈米以下先進製程在美國落地，劉德音說，如何避免美國做出不理性的政策，就必須要有完整的產業政策讓其充分了解，否則影響會非常深遠。外界認為台灣因為有了台積電等強大晶片生產能力，可視為免受中國大陸侵犯的「矽盾」，劉德音重申，中國不會因為半導體的問題而改變對台灣的行動計畫，台海問題實際上取決於美國和中國如何維持雙方都希望的現狀。

而目前擔任台積電董事的曾繁城昨也透露，前兩天收到一封郵件，卡達曾透過桃園市長張善政來詢問，是否能進一步拜訪介紹投資牽線，詢問台積電能否前往當地設廠。相關議題引發外界關注，也顯示全世界各區域都在爭取台積電投資。

針對國內人才培育，劉德音舉世界棒球十二強中華隊奪冠，以及當初南非總統曼德拉藉由橄欖球奪世界冠軍解決種族紛爭為例，強調只要把一件事做到世界第一，就能讓全國人團結一心，並打開國際視野。台積電派一千多名員工到亞利桑那州廠工作，也是持這樣的態度，這些人一開始可能會很辛苦，未來這些人終究會回來，為台灣灌溉更多養分，強化台灣的實力。